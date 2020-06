Nach Gottesdiensten in Stralsund und Grimmen: 350 Gläubige in Corona-Quarantäne

Stralsund/Grimmen

Die sonntäglichen Sonnenstrahlen konnte Pastor Christoph Lehnert nur mit gemischten Gefühlen genießen. „Ich sitze mit meiner Frau zu Hause in Quarantäne und kann außer telefonieren nur wenig tun“, sagte Lehnert. Beide gehören zu den etwa 350 Menschen, für die der Landkreis Vorpommern-Rügen am Sonnabend häusliche Isolation verfügt hatte, nachdem im Zusammenhang mit Pfingstgottesdiensten in Stralsund und in Grimmen Fälle von Neuinfektionen mit dem Coronavirus aufgetreten waren.

„Symptome verspüren weder meine Frau noch ich“, sagt Pastor Lehnert, der versucht, die Situation gelassen zu nehmen. „Wir gehen Montag zum Arzt und lassen uns testen.“ Die Kirchengemeinde von St. Marien hat die Gottesdienste bis zum 14. Juni ausgesetzt. Der größte Teil der von der Quarantäne Betroffenen war am 1. Juni zum ökumenischen Gottesdienst in die Marienkirche gekommen. Anlass des ökumenischen Gottesdienstes war die Verabschiedung des langjährig in der katholischen Kirche Heilige Dreifaltigkeit wirkenden Stralsunder Pfarrers An­dreas Sommer. 250 Gäste zählte die Messe. St. Marien ist die Wirkungsstätte von Christoph Lehnert.

„Entscheidung des Kreises nachvollziehbar“

Stefan Kerth (SPD), Landrat Vorpommern-Rügen, leitet den Verwaltungsstab des Landkreises durch die Corona-Krise. Quelle: Landratsamt

Landrat Stefan Kerth ( SPD) hatte die Verfügung zur häuslichen Isolation aller Teilnehmer an den Gottesdiensten so begründet: „Aufgrund eines bestätigten Covid-19-Falles wurden bei Besuchern der oben genannten Gottesdienste Testungen auf das Coronavirus durchgeführt. Im Ergebnis dieser Testungen wurde festgestellt, dass auch Personen mit Sars-CoV-2 infiziert wurden, die Besucher der Gottesdienste waren und keinen unmittelbaren Kontakt mit der Covid-19 infizierten Person hatten.“

„In diesen Zeiten kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Ich finde es richtig, dass alle Teilnehmer der Gottesdienste vorerst in Quarantäne geschickt werden“, sagt die Grimmenerin Melanie Liehrke. Und Friedrich Semlow – ebenfalls aus Grimmen – meint: „Man weiß ja gar nicht so genau, zu wem die Leute nach dem Gottesdienst alles Kontakt hatten. Darum kann ich die Entscheidung des Kreises nachvollziehen.“ Das sei schon „ein ziemlich beängstigendes Gefühl, dass sich trotz diverse Schutzmaßnahmen mehrere Leute anstecken konnten“, findet Silke Jahnkow. „Die Infektionskette muss schnell durchbrochen werden. Es geht immerhin um 350 Leute und diese hatten ja mit Sicherheit auch Kontakt zu anderen Leuten. Ich verstehe diese Vorsichtsmaßnahme“, ergänzt der Grimmener Holger Schumacher.

Acht positive Proben bei 120 Abstrichen

Bislang wurden 120 Abstriche im Zusammenhang mit den Gottesdiensten untersucht. Insgesamt acht Personen wurden dabei positiv getestet, heißt es in einer Information des Landratsamtes. „Es handelt sich hier um ein sehr ansteckendes Geschehen, so dass für die genannten Personen die Gefahr besteht, angesteckt zu sein, zu erkranken oder weitere Personen anzustecken. Unser Ermittlungsdienst im Gesundheitsamt arbeitet auf Hochtouren, um mögliche Infektionsketten zu brechen“, so der Landrat.

Die Zahl der von der Quarantäne betroffenen Landkreisbewohner beruht nach Aussage von Kreissprecher Olaf Manzke auf Schätzungen über die Teilnehmer, die über Pfingsten zumindest zu einem der Gottesdienste gekommen waren, die am 30. Mai um 18 Uhr in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit in Stralsund, am 31. Mai um 8 und 9 Uhr in der katholischen Kirche St. Jacobus in Grimmen sowie am 1. Juni um 10.30 Uhr in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit in Stralsund und ebenfalls am 1. Juni um 14 Uhr in der Kirche St. Marien in Stralsund stattfanden. „Alle diese Menschen sind aufgerufen, sich für 14 Tage ab Kontaktereignis in Quarantäne zu begeben und bei Symptomen mit dem Hausarzt Kontakt aufzunehmen“, so Manzke, der auf die Internetseite des Kreises www.lk-vr.de verweist, die versucht, Antworten auf alle wichtigen Fragen dazu zu geben.

Krankenhaus erlaubt keine Besucher mehr

Mathias Bonatz, Sprecher des Helios Hanseklinikums Stralsund. Quelle: Margit Wild

Noch am Sonnabend hatte das Stralsunder Helios Hanseklinikum auf die Allgemeinverfügung des Landkreises reagiert. „Wir reaktivieren das zwischenzeitlich aufgehobene Besuchsverbot für unsere Krankenhäuser in Stralsund“, sagte Klinikumssprecher Mathias Bonatz. Das Verbot, Angehörige auf den Stationen zu besuchen, gilt seit gestern Morgen sowohl für das Klinikum am Sund als auch das Krankenhaus West vorerst bis auf Weiteres.

Erst am Freitag wurde bekannt, dass ein katholischer Priester in Vorpommern zwei Tage nach seinen Pfingstgottesdiensten mit mehr als 100 Gläubigen positiv aufs Virus getestet worden war, ebenso wie ein Kirchenmitarbeiter. Laut dem Verwaltungsleiter der katholischen Pfarrei St. Bernhard Stralsund/Rügen/Demmin, Markus Kolbe, hatte der Mann zuvor offenbar einen Gottesdienst mit dem Priester vorbereitet. Die erst zu Jahresbeginn neu gegründete Pfarrei „ St. Bernhard“ hat Gottesdienste und Veranstaltungen bis zum 15. Juni abgesagt. Da auch Mitarbeiter der katholischen Kita „Marienkrone“ in Stralsund von der Quarantäne betroffen sind, bleibt die Einrichtung ebenfalls bis zum 15. Juni geschlossen.

Von Jörg Mattern und Raik Mielke