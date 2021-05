Nach Hunde-Attacke in Franzburg fordert Bürgermeister: „Die Politik muss endlich aufwachen und dem Wolf Grenzen setzen“

Franzburg

Der Schreck bei den Betroffenen, die kürzlich in den Franzburger Hellbergen von ausgebrochenen Herdenschutzhunden gejagt wurden (die OZ berichtete), sitzt sicher noch tief, doch für Tierarzt Christian Birnbaum aus Saal bei Ribnitz liegt auf der Hand, warum die Hunde so aggressiv reagierten: „Diese Hunde sind dafür ausgebildet, jegliche Gefahr von den Schafen fernzuhalten. Und deshalb sehen sie in jedem Hund den Wolf, und den sollen sie bekämpfen, so haben sie es gelernt. Das konnten die Frauen natürlich nicht wissen, weil es bisher dort keine Schutzhunde gab.“

Tierarzt: Jeder fremde Hund ruft Schutzhund auf den Plan

Der 81-jährige Veterinärmediziner arbeitete seit 1968 im Landkreis und genießt inzwischen den Ruhestand. „Jeder Hund, sei er noch so klein, ruft den Herdenschutzhund auf den Plan. Deshalb sollte man den Bereich meiden, wenn man mit dem Hund rausgeht“, warnt Dr. Birnbaum. Und er plädiert dafür, dass genau dafür Schilder aufgestellt werden. „Darum muss sich das Ordnungsamt kümmern, das darf ein Schäfer gar nicht.“

Bürgermeister: Wolf muss Grenzen aufgezeigt kriegen

Eingeschaltet hat sich jetzt auch Franzburgs Bürgermeister Dieter Holder, und der ist richtig sauer. „Ich fordere die Politik auf, endlich zu handeln. Der Wolf macht immer mehr Schaden, und in Schwerin sitzen alle ruhig in ihren Sesseln. Andere Länder sind da schon viel weiter“, schimpft der CDU-Mann und schiebt hinterher: „Der Wolf muss seine Grenzen aufgezeigt kriegen, und wenn er die überschreitet, müssen die Jäger ihn was aufs Fell geben. Ich habe nichts gegen den Wolf, wenn er sich in seinem natürlichen Umfeld aufhält, aber er breitet sich rasant aus. Und es kann nicht sein, dass dadurch ein ganzes Gewerbe, nämlich das der Schäfer, ruiniert wird.“

Wie viele Wölfe gibt es in den Hellbergen?

Es lasse sich leicht für den Schutz des Wolfes kämpfen, wenn man in der Großstadt wohnt. „Wir auf dem Land sind davon betroffen. Und jetzt soll ich als kleiner Bürgermeister das Problem lösen. Die Misere, die wir jetzt hier vorfinden, hatten wir früher nicht. Das kam erst durch den Wolf. Ich lade die Landespolitiker gern ein, herzukommen“, so Dieter Holder, wohlwissend, dass diese Einladung wohl verhallt. Wobei alle gerne wüssten, wie viele Wölfe es in den Hellbergen gibt...

Im ersten Schritt haben sich Schäfer und Bürgermeister überlegt, wie man schleunigst einen Ausbruch der Herdenschutzhunde verhindern kann. „Der Schäfer hat ein zweites Gehege gebaut und das zusätzlich mit einem zweiten Strom-Zaun gesichert. Ich bin da optimistisch, denn der Probebetrieb lief bisher gut“, berichtet Dieter Holder. Und Ingo Stoll berichtet, dass er zwei der vier Hunde zurückgegeben habe.

Hoher Schutzzaun würde Wölfe abschrecken

Fernziel ist, mit Hilfe des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt in Stralsund, für das der Schäfer mit seinen weidenden Schafen die Hellberge extensiv pflegt und bewirtschaftet, einen 1,50 Meter hohen Zaun zu bauen. „Das wäre ausreichender Schutz, dann bräuchte ich keine Hunde. Wer den Wolf will, muss eben Geld für sowas ausgeben. Außerdem gehört der jetzige Zaun auch dem StALU“, so Ingo Stoll. Der 62-Jährige, der den Vorfall mit den beiden Frauen sehr bedauert, hatte erst Anfang Mai mit einer Aktion in der Stralsunder Altstadt auf die Bedrohung durch den Wolf aufmerksam gemacht (die OZ berichtete).

Schäfer: Bin nicht scharf auf Herdenhunde

„Inzwischen ist per Gutachten eindeutig bestätigt, dass die vier Schafe Opfer eines Wolfsangriffes geworden sind. Das war schon das vierte Mal“, sagte Stoll der OZ und betonte, dass er jetzt handeln müsse. Bisher sei der Schafhalter, der die Fläche von etwa 120 Hektar in den Hellbergen seit 1996 mit seinen Schafen beweidet, immer ohne Hunde ausgekommen. Herdenschutzhunde seien in der Anschaffung, aber auch in der Unterhaltung teuer. „Ich bin nicht scharf auf diese Hunde, kann gern drauf verzichten. Aber jetzt bleibt mir doch nichts anderes übrig. Ich muss die Schafe schützen, denn die sind mein Lebensunterhalt.“

Landrat soll das Bejagen erlauben

Erste Maßnahmen sind ergriffen, doch ist die Gefahr für Spaziergänger gebannt? „Bis jetzt gab es keinen Ausbruch mehr. Dennoch möchte ich die Franzburger und andere Besucher bitten, den Bereich etwa 500 Meter um das Schafgelände herum zu meiden. Wir müssen dem Schäfer ja auch die Chance geben, alles aufzubauen und seine Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Das sollte allen nicht schwer fallen, denn die Hellberge sind nun wirklich groß genug“, findet Franzburgs Stadtoberhaupt.

Außerdem bereitet der 55-Jährige einen Brief an Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth vor mit der Bitte, dass die Jäger rund um das neue, 10 Hektar große Schafgehege in einem Streifen von 500 Metern den Wolf bejagen können. „Ich sage noch mal ausdrücklich: Wir wollen den Wolf nicht ausrotten, sondern wir wollen ihm seine Grenzen aufzeigen.“

