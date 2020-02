Nach Laubeneinbrüchen in Grimmen: Polizei stellt Täter

Grimmen

Einem aufmerksamen Gartenbesitzer ist es zu verdanken, dass Polizisten des Grimmener Polizeireviers am Freitag den Mann stellten, der wohl für mehrere Einbrüche in Lauben im Grimmener Stadtgebiet verantwortlich sein soll.

Wie die Polizei am Montag informierte, meldete der 64-jährige Besitzer eines Kleingartens in der Anlage „Am Wasserwerk“ in Grimmen am Freitag, dass in seine beiden Lauben eingebrochen worden war. In der Nähe seiner Lauben habe er einen Mann gesehen. Jenen Mann traf er am Nachmittag bei einem Supermarkt in der Tribseeser Straße wieder und verständigte daraufhin erneut die Polizei. Die Polizisten stellten den Tatverdächtigen schließlich in einem Gebüsch bei dem Supermarkt.

Ein unbeschriebenes Blatt ist der 55-jährige Tatverdächtige keineswegs. Bereits in der Vergangenheit saß der Mann wegen gleicher und anderer Delikte in Haft. Deshalb wurde er noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Lesen Sie auch:

Von Anja Krüger