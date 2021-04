Nach Tod von Angler vor Stahlbrode: Wie konnte das Unglück passieren?

Stahlbrode

Ganz ruhig liegt der Strelasund am Mittwochvormittag am Stahlbroder Fähranleger. Einen Tag zuvor kreiste dort der Rettungshubschrauber. Ein Angler, der bei einer Kollision mit der Fähre „Stahlbrode“ über Bord gegangen und verletzt worden war, sollte von Einsatzkräften der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), von Feuerwehr, Wasserschutzpolizeiinspektionen Stralsund sowie Schifffahrtspolizei gerettet werden.

Doch vergeblich: Der aus dem Raum Neubrandenburg stammende 74-jährige Hobbyfischer starb noch am Unfallort.

Vergebliche Suche

Was war geschehen? Auf der Überführungsfahrt von der Peene-Werft in Wolgast nach Stahlbrode war es zum Zusammenstoß von Fähre und Schlauchboot gekommen. Dabei war der Bootsführer des Schlauchbootes über Bord gegangen und sein rechter Arm wurde abgetrennt. „Der Verletzte konnte anschließend durch den Tonnenleger ‚Ranzow‘ geborgen werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Wasserschutzpolizei. Die Besatzung des Rettungshubschraubers übernahm die Versorgung des Verletzten.

„Wir waren als Freiwillige Feuerwehr Sundhagen ebenfalls alarmiert und suchten von unserem Schlauchboot aus vor Ort nach dem abgetrennten Arm“, berichtet Stefan Kuhrt, Feuerwehrmann und Mitarbeiter im zuständigen Verwaltungsamt Miltzow. Der Verunfallte sei inzwischen schon vom Tonnenleger „Ranzow“, der in der Nähe arbeitete, geborgen worden, erzählt er weiter. „Der Rettungshubschrauber hatte den Notarzt auf diesen Tonnenleger abgesetzt, so dass der Verunglückte schnell versorgt werden konnte.“

Stefan Kuhrt war einer der vier Feuerwehrleute der Sundhagener Wehr, die etwa eineinhalb Stunden nach dem abgetrennten Arm des Anglers im Strelasund suchten. „Wir haben immer wieder versucht, ihn in Richtung der Strömung zu finden, weil ja noch die Hoffnung bestand, dass der Arm eventuell gerettet werden könnte“, sagt er. Aber vergeblich. Wenig später erfuhren die Feuerwehrleute auch, dass der Angler noch vor Ort verstorben war.

Erkenntnisse erst im Laufe der Woche

Erst frühestens im Laufe dieser Woche rechnet Polizeikommissar Sebastian Seibel, stellvertretender Pressesprecher des Landeswasserschutzpolizeiamts Mecklenburg-Vorpommern mit konkreten Erkenntnissen. „Wir ermitteln – am Dienstag schon bis in die späten Abendstunden. Aber ob die Schuldfrage überhaupt eindeutig geklärt werden kann, ist noch ungewiss“, sagt er. Denn bisher könne noch nicht einmal der genaue Unfallort genannt werden. Das bedeutet, es könne noch niemand bestätigen, ob sich der Angler mit seinem Schlauchboot in der Fahrrinne befand. So schnell wie möglich soll das nun geklärt werden, verspricht Seibel.

„Egal, wie es in diesem Fall war – ich kann generell den Anglern und anderen Bootsführer nur ans Herz legen, die Regeln auf dem Wasser einzuhalten“, sagt der Leitende Verwaltungsbeamte Andreas Heite aus dem zuständigen Amt Miltzow. Und danach sei das Angeln in der Fahrrinne eben absolut untersagt.

Im nahen Stahlbroder Fischereihafen und am dortigen Fischverkaufsladen ist der Unfall seit gestern Gesprächsthema, erzählt Fischer Ralph Krehl. Er selbst sei zum Unfallzeitpunkt nicht im Hafen gewesen. Augenzeugen berichten, dass sich am Dienstagnachmittag mehrere Angelboote auf dem Strelasund nahe des späteres Unfallortes aufgehalten hätten und das Schlauchboot beim Unfall direkt unter der Fähre gesehen wurde.

Besatzung wird psychologisch betreut

Am Fähranleger liegen jetzt die beiden Fähren „Glewitz“ und „Stahlbrode“, die normalerweise das Festland von dort aus mit Glewitz auf der Insel Rügen verbinden, nebeneinander. Zwei Handwerker sind dort am Mittwoch beschäftigt, verweisen aber an ihre Chefs in Stralsund, als die Frage nach dem Unfall kommt.

„Die ‚Stahlbrode‘ war mit der üblichen Drei-Mann-Besatzung nach Reparaturen aus der Wolgaster Werft in der Fahrrinne vor Stahlbrode unterwegs, als der Unfall geschah“, berichtet Knut Schäfer, Geschäftsführer der Weißen Flotte GmbH Sitz Stralsund. „Unsere Reederei ist geschockt, unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen“, sagt er. Aber auch bei der Besatzung der Fähre, ergänzt er weiter. „Unsere Kollegen sind außer Dienst gestellt, wurden sofort am Dienstag vom Krisenpräventionsdienst des Landkreises Vorpommern-Rügen aufgefangen und auch weiter betreut“, ergänzt er. Für Gespräche stehen sie nicht bereit.

Die Fähre „Stahlbrode" am Fahranleger in Stahlbrode. Am Dienstagnachmittag war sie mit einem Schlauchboot kollidiert. Der Bootsführer starb.

Die Fähre sei inzwischen wieder für den Betrieb freigegeben, bestätigt Schäfer. Coronabedingt fahren die Fähren jedoch in diesem Jahr noch nicht. Die „Stahlbrode“ hat Platz für 45 Fahrzeuge und ist zwölf Meter breit.

