Nach Tod von Benno Rüster: Diese Grimmener wollen Bürgermeister werden

Grimmen

Der CDU-Stadtverband stellt Marco Jahns als Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 6. Juni 2021 auf. Gewählt wurde Jahns von dieser Ortsgruppe, dessen Vorsitzender er bereits fast zehn Jahre lang ist, am Donnerstagabend sehr eindeutig mit 90 Prozent. 34 von 37 Stimmen wurden für ihn abgegeben. Einziger Gegenkandidat war Mike Naujok.

Naujok konnte am Donnerstagabend lediglich drei Stimmen für sich gewinnen. „Ich trete bei der Bürgermeisterwahl aber trotzdem an, als Einzelkandidat“, sagt er. In der CDU, der er seit Ende des vergangenen Jahres angehört, will er bleiben.

Notwendig ist die Wahl am 6. Juni 2021, weil der bisherige Bürgermeister Benno Rüster am 26. Januar verstarb.

Weitere Kandidaten in Aussicht

Gegenwärtig in der Grimmener Stadtvertretung arbeiten auch die Linke und die SPD. „Wir werden auf jeden Fall einen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken“, sagte der Linken-Fraktionsvorsitzende Armin Latendorf. Vor der Entscheidung, wer das sein wird, müsse aber noch beraten werden. Latendorf: „Nach dem 11. März werden wir unseren Kandidaten präsentieren“. Bis zum 23. März müssen die Kandidaten ihre Unterlagen beim Gemeindewahlleiter Ingo Belka abgeben.

Mario Bauch, der für die SPD in der Stadtvertretung sitzt, verweist ebenfalls auf ausstehende Beratungen. „Derzeit gibt es noch keine Pläne, ein Bürgermeisterkandidat steht im Moment nicht auf unserer Agenda“, sagt er aber.

Mit Heike Hübner war ursprünglich eine dritte CDU-Kandidatin in Grimmen im Gespräch, die zur Bürgermeisterwahl antreten wollte. „Ich habe mich in der Ortsgruppe am Donnerstag aber nicht zur Wahl gestellt“, sagt sie. „Ich habe aus persönlichen Gründen davon Abstand genommen, weil ich denke, ich kann meiner Heimatstadt Grimmen am besten in meiner jetzigen Position als Bauamtsleiterin dienen“, erklärt sie. Viele Bauprojekte seien angeschoben und die wolle sie weiter begleiten und die Stadt weiter gestalten. Hübner: „Denn meine Arbeit in der Bauverwaltung mache ich mit Leib und Seele sehr gern“.

Jahns: Grimmen ist meine Heimat

Der von der Grimmener CDU favorisierte Marco Jahns ist ein Vorpommer, der zunächst in Jager bei Grimmen aufwuchs. Nach seiner Einschulung in Horst zog die Familie nach Grimmen. „In Grimmen habe ich die meiste Zeit meiner Kindheit und Jugend verbracht. Die Stadt ist meine Heimat“, sagt er.

Er lernte in den Grimmener Kleiderwerken Feinmechaniker, absolvierte dann seine Pflichtarmeezeit und ging nach der politischen Wende zunächst einmal gen Westen in Grimmens Partnerstadt Osterholz-Scharmbeck. „Ich arbeitete damals dreieinhalb Jahre lang bei Mercedes-Benz in Bremen“, erzählt Jahns. „Es stand für mich aber nie zur Debatte, Grimmen dauerhaft den Rücken zu kehren.“

Facharbeiter für Fernmeldetechnik

Neben seiner ersten Berufsausbildung wurde Jahns auch Facharbeiter für Fernmeldetechnik und qualifizierte sich im Tiefbau so weit, dass er im Abendstudium dort seine Meisterprüfung ablegte. Seit 2005 führt er gemeinsam mit seinem Bruder Alexander die Baufirma RESD in Grimmen. Der Bruder soll die Firma weiterführen, falls Marco Jahns ins Grimmener Rathaus einzieht.

„Es ist mir sehr wichtig, die Firma abzusichern, auch mit qualifizierten Bauleitern“, sagt er. Denn schließlich würde an diesem Unternehmen die Existenz der 26 Familien der Mitarbeiter hängen.

24 Jahre verheiratet – zwei Kinder

Jahns ist seit fast 24 Jahren verheiratet, sein Sohn absolviert eine Ausbildung in der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen, seine Tochter besucht das Grimmener Gymnasium. „Meine Frau unterstützt mich sehr in meinen Vorhaben, hält mir den Rücken frei“, betont er.

Auch in seinen anderen Funktionen. Denn Jahns ist Präsident des Grimmener Polizeischützenvereins, 2006 wurde er CDU-Mitglied, geworben damals durch den verstorbenen Bürgermeister Benno Rüster. In die Stadtvertretung wurde Marco Jahns das erste Mal im Jahre 2014 gewählt – seither agiert er aktiv in den verschiedenen Ausschüssen.

Naujok seit 1999 in Grimmen

Der zweite feststehende Kandidat Mike Naujok stammt aus Oschersleben, wurde 1964 geboren, verbrachte dort seine Jugend und lernte schließlich an der Sportschule in Magdeburg. Nach seinem Betriebswirtschafts- und Bauwesenstudium arbeitete er jahrelang in verschiedenen Behörden in Sachsen Anhalt.

„Bis ich meine Frau wiederfand. Denn diese Beziehung stamme eigentlich aus den 80er-Jahren, als beide Sportschulen der DDR-besuchten und sich kennenlernten. Aus politischen Gründen sei die Beziehung, aus der eine gemeinsame Tochter stammt, damals auseinandergegangen. Mike Naujok: „Wir haben uns wiedergefunden und deshalb lebe ich seit 1999 hier in Grimmen und arbeite an der Greifswalder Universität“, erklärt er. Naujok ist Vater von zwei erwachsenen Töchtern.

In den vergangenen Jahren hätte er in Grimmen bereits viele Projekte angeschoben, aber um mehr in seiner neuen Heimat machen zu können, wolle er Bürgermeister werden, betont Naujok. Er ist Mitglied bei den Leichtathleten, im PSV und in einem Stockcar-Verein als Übungsleiter und Trainer tätig.

Von Almut Jaekel