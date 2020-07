Nach dem Corona-Shutdown: So läuft es in den Geschäften der Grimmener Innenstadt

Grimmen

Was tut sich in den Geschäften der Grimmener Innenstadt? Erleben die Unternehmer das traditionelle Sommerloch? Lockt das nicht ganz so perfekte Sommerwetter Touristen in die Läden der Kleinstadt? Und vor allem: Wie ist das Shopping-Verhalten nach dem Shutdown? Sind die Trebelstädter wieder in Kauf-Laune? Oder bleiben die Artikel der Einzelhändler im Sommer 2020 doch Ladenhüter? Die OSTSEE-ZEITUNG fragte bei Unternehmern und Kunden in der Innenstadt nach.

Anke Wiegert : „Nach dem Shutdown ging es überraschend gut los“

„Ich bin sehr angenehm überrascht“, sagt Anke Wiegert. Die Inhaberin des Dekorationsgeschäftes „sniksnak“ freut sich, dass nach der coronabedingten Schließung des Geschäfts die Kunden sofort wiederkamen. „Die Stammkunden waren gleich wieder da und schauten sich trotz der Maskenpflicht ausgiebig im Laden um. Zudem waren auch völlig neue Gesichter dabei und in den vergangenen Wochen sogar vermehrt Touristen“, sagt sie. Wie die Geschäftsinhaberin erklärt, war die Schließung schon ein enormer Einschnitt. „Aber ich bin ein positiver Mensch und freue mich, dass es jetzt in den Sommermonaten ähnlich gut läuft wie in den Vorjahren.“

Einen ähnlichen Trend bestätigt auch Viola Kolecko aus dem Geschäft „InStyle-Mode Am Markt“. Wie die Angestellte aus dem Laden berichtet, gab es nach den Wochen des Shutdowns ein größeres Interesse als zuvor. „Man hatte das Gefühl, die Leute hatten wieder richtig Lust, die eigenen vier Wände zu verlassen und einfach mal befreit shoppen zu gehen“, meint sie. Der Modeladen lebt weniger von der sogenannten Laufkundschaft. „Wir haben viele Stammkunden und diese sind uns treu geblieben“, freut sie sich. Und auch im Modegeschäft schauen hin und wieder Touristen vorbei. „Jedoch schauen sich diese zumeist nur um“, weiß Viola Kolecko.

Paddy Kumar : „Ein Kaufhaus und ein Restaurant würden auch unsere Geschäfte beleben“

Auch bei Paddy Kumar, aus dem gleichnamigen Modegeschäft „ Paddy Moden“, schauten in den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung zahlreiche Kunden rein. „Jedoch befinden wir uns aktuell in einem richtigen Sommerloch“, erklärt der gebürtige Inder, der bereits seit 1990 Kleidung in der Trebelstadt verkauft. Wie Kumar beschreibt, hat die Corona-Pandemie diesen Abwärtstrend noch mal verstärkt. „Ich habe auch viele ältere Kunden, denen es sehr schwerfällt, mit einem Mund-Nasen-Schutz in Ruhe zu shoppen. Darum gehen viele am Geschäft vorbei“, beschreibt er.

Wie Paddy Kumar erzählt, werden es zudem immer weniger Menschen, die in der Innenstadt unterwegs sind. „Einen großen Einschnitt gab es, als das Kaufhaus ‚Stolz‘ und das Restaurant ‚Markt 7‘ geschlossen haben. Würde sich diesbezüglich etwas tun, würden meiner Meinung nach auch alle anderen Geschäfte davon profitieren“, meint er.

Karin Bliesath: „Unsere Kunden freuten sich, dass wir trotzdem geöffnet hatten“

Es gab auch einige Geschäfte, die trotz Shutdown weiterhin geöffnet bleiben konnten. „Unsere Kunden waren sehr froh, dass wir für sie da waren“, sagt Karin Bliesath aus der „Kleinen Käsetheke“. Derzeit merkt man auch hier das Sommerloch, jedoch ist der Zulauf trotz Corona ähnlich wie in den Vorjahren.

Von Raik Mielke