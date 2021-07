Nach dem Einsatz in Ahrweiler: Helfer sprechen von bleibenden Eindrücken

Grimmen/Ahrweiler

Nach dem Einsatz im Katastrophengebiet sind die Helfer aus Grimmen wieder zurück in der Heimat. Die Erlebnisse, Zustände und die Lage vor Ort hat bei den Ehrenamtlichen tiefe Eindrücke hinterlassen. Für die meisten war es der erste Einsatz dieser Größenordnung. Doch hat das keinerlei Auswirkungen auf ihr Engagement und ihre Hilfsbereitschaft genommen, mit der sie ins Hochwassergebiet gestartet sind. „Wir wären gerne länger geblieben. Vor Ort hat sich das Team super eingespielt. Wir waren schon traurig, als wir abrücken mussten“, sagt Martin Pollex, stellvertretender Wehrführer der Grimmener Feuerwehr.

Andreas Lorenz und Martin Pollex sind sonst für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Grimmen im Einsatz. In der vergangenen Woche waren sie nun Teil des Hilfszuges des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Quelle: PRIVAT

Zusammen mit seinem Kameraden Andreas Lorenz und den anderen Feuerwehrleuten sind sie ausgerückt. Was sie vor Ort gesehen haben beschreibt Pollex so: „Die Bilder, die wir in den Medien gesehen haben, waren schlimm genug. Aber das kann man nicht mit dem vergleichen, was man dort wirklich sieht. Was Wasser für eine Kraft hat und mit was für einer Gewalt es das alles angerichtet hat“. Die Auswirkungen dieser Naturgewalt sahen die Helfer auch an dem Zustand der örtlichen Feuerwehr. „Das Gebäude wurde zur Hälfte zerstört. Zu sehen, wie die zweite Heimat unserer Kameraden, egal wo sie herkommen, eingestürzt ist, ist krass“, so Pollex weiter.

Die Kameraden kamen zur Unterstützung der Logistik der Betreuungszüge. Feldbetten, Zelte, Matratzen und Schlafsäcke wurden verteilt, danach haben sich die Grimmener Schippen geschnappt und den Einwohnern geholfen. In der Erich-Kästner-Schule wurde Klassenzimmer für Klassenzimmer der Schlamm rausgeschaufelt. „In jedem Zimmer hat die Arbeit von vorn begonnen. Aber zum Schluss hat man gesehen, was alles geschafft wurde und das wurde von den Leuten auch richtig gedankt“, weiß der Feuerwehrmann. Bei der nächsten Anfrage würde Pollex nicht lang zögern. „Ich würde definitiv nicht lange überlegen und sofort wieder runterfahren“, betont Pollex. Die Situation beschäftigt den stellvertretenden Wehrführer weiter. Der Kontakt zu Einwohnern steht noch und schon auf der Rückfahrt hat der Grimmener die Wetterprognose geprüft. Denn für das Wochenende wurde Regen in der Region angesagt.

Olaf Schmidt: „Bei solchen Einsätzen gibt es immer eine Chaosphase“

Die Führungsgruppe Funk des Amtes Recknitz-Trebeltal war ebenfalls im Einsatz in Ahrweiler. Auch Olaf Schmidt – Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Zarrentin – ist mit in das Katastrophengebiet gefahren. Gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG beschreibt er die intensiven Tage vor Ort. Schon die Anfahrt gestaltete sich für die 45 Retter, die am Dienstag in Grimmen gestartet sind, sehr beschwerlich. „Wir wollten eigentlich in den späten Abendstunden ankommen, brauchten dann aber – aufgrund zahlreicher Zwischenstopps – insgesamt 16 Stunden. Unterwegs musste der Rettungszug unter anderem noch Dutzende Feldbetten einsammeln, die im Krisengebiet dringend benötigt wurden.

Gegen 7 Uhr erreichten die Retter dann endlich den Nürburgring. „Vor Ort war man sofort von der Vielzahl an Rettern und der Technik beeindruckt. Wir haben uns nach der langen Fahrt alle ein paar Stunden hingelegt und dann sollte es zur Mittagszeit mit dem eigentlichen Einsatz losgehen“, beschreibt Schmidt.

Doch der Beginn gestaltet sich schleppend. Dies sei – so Schmidt – aber völlig normal. „Es gibt bei solchen Katastropheneinsätzen immer eine Chaosphase. Dies muss man den Leuten vor Ort auch so kommunizieren. Das gute Zeichen war aber sofort: Es waren viele Helfer der unterschiedlichen Hilfsorganisationen vor Ort“, sagt er.

Solche Bilder kannte niemand

Olaf Schmidt ist mit seinem Team zuständig für die Kommunikation der Einsatzkräfte aus der Region. Das Haupteinsatzgebiet befindet sich in einer Schule in Ahrweiler. „Solche Bilder – wie wir sie dort gesehen haben – kannte von uns niemand. Wir haben Schüler gesehen, die mit Tischen und Stühlen den Schlamm aus ihrer Schule geschoben haben. Die Bürgerinnen und Bürger vor Ort leisten dort gerade Außergewöhnliches“, betont Schmidt.

Einsatztaktisch ging es für die Führungsgruppe Funk dann um die Koordination der Kräfte, die sich von Grimmen aus auf den Weg gemacht hatten. „Einfach gesprochen, wurden die Trupps mit einem Funkgerät ausgestattet. Wir haben sie dann dorthin geschickt, wo Hilfe benötigt wurde. In der Regel ging es darum, die Leute mit Lebensmitteln zu versorgen. Hin und wieder brauchte es ein Sanitätsteam, um kleine Verletzungen zu behandeln“, berichtet Schmidt.

Wie der ehrenamtliche Feuerwehrmann aus der Gemeinde Gransebieth erklärt, hatte sich das Team an Tag drei richtig eingespielt und es konnte anschließend sehr effektiv gearbeitet werden. „Zurückblickend muss man sagen, dass der Einsatz sehr anstrengend, aber überaus erfolgreich war. Das Team hat super funktioniert und wir konnten unseren Beitrag leisten und wirklich helfen“, meint er.

Nadine Schmidt: „Aufgrund der Eindrücke kam man schon an seine körperlichen Grenzen“

Mit ihren 22 Jahren war Nadine Schmidt – aufgewachsen in der Gemeinde Sundhagen – eine der jüngsten Helferinnen. In Greifswald ist sie seit Jahren im DRK-Sanitätszug ehrenamtlich tätig. „Dies war mein erster großer Einsatz und ich bin so froh, dass ich mithelfen konnte“, sagt sie und beschreibt: „Zuvor hat man natürlich einiges in den Nachrichten gesehen, aber dann direkt vor Ort zu sein, ist eine ganz andere Sache.“

Nadine Schmidt kümmerte sich in Ahrweiler vorwiegend um die Versorgung der vielen Helfer. „Was mich am meisten beeindruckt hat, ist die Tatsache, dass sich Menschen einfach hunderte Kilometer mit einer Schippe und Gummistiefeln auf den Weg ins Krisengebiet gemacht haben und dort einfach mit anpacken“, sagt sie.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Betreuungszug versorgte die Helfer zudem mit Sachgütern, wie Gummistiefeln, und behandelte vor Ort kleine Verletzungen. Nadine Schmidt ist dankbar, dass sie in Ahrweiler helfen konnte. „Körperlich und vor allem physisch hat der Einsatz sehr geschlaucht. Ich hätte gerne noch länger geholfen, aber die kurze Einsatzdauer ist aufgrund der enormen Belastung definitiv gerechtfertigt“, sagt sie.

Von Raik Mielke und Christin Assmann