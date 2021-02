Grimmen

Der Termin steht: Am 6. Juni wählen die Grimmener eine neue hauptamtliche Bürgermeisterin oder einen hauptamtlichen Bürgermeister. Die Stadtvertreter legten während einer Sondersitzung am Donnerstagabend im Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ den Wahltermin fest.

Quelle: Stadtpräsident Harry Glawe, Foto: Kettler

Das war notwendig, weil der bisherige Bürgermeister Benno Rüster am 26. Januar plötzlich verstorben war. Zu Beginn der Sondersitzung hatte Stadtpräsident und Wirtschaftsminister Harry Glawe den bisherigen Bürgermeister Rüster als Mann des Volkes und für sein Engagement für die Stadt gewürdigt. „Benno Rüster war einer der dienstältesten Bürgermeister überhaupt. Er war fast 20 Jahre lang im Amt“, sagte er. In einer Schweigeminute ehrten die Stadtvertreter das Andenken von Benno Rüster.

Stichwahl möglich

Der 6. Juni als möglicher Wahltermin geht auf einen Vorschlag der Stadtverwaltung und des Stadtpräsidenten zurück, der berücksichtigt, dass ein neuer Bürgermeister laut Kommunalverfassung binnen fünf Monate gewählt werden muss. Zunächst hatte man in der Stadt überlegt, die Wahl mit der Bundes- und Landtagswahl im September zu verbinden, aber das sei nicht möglich und auch eine schnellere Lösung besser.

Da eine Stichwahl möglich ist und diese ebenfalls in dieser Frist liegen muss, wurden für die eigentliche Wahl der 6. Juni und für die Stichwahl der 20. Juni vorgeschlagen. Diesem Vorschlag entsprachen die Stadtvertreter einstimmig. In Grimmen wird der Bürgermeister für eine Amtszeit von sieben Jahren gewählt.

Wahlunterlagen einreichen

„Jetzt sind Parteien, Vereinigungen und Einzelwähler – also sogenannte Wahlvorschlagsträger – aufgerufen, ihre Kandidaten zu benennen“, sagte Ingo Belka, als langjähriger Gemeindewahlleiter in Grimmen mit dem Prozedere vertraut. Spätestens 75 Tage vor der Wahl, also bis spätestens zum 23. März um 16 Uhr müssen diese eventuellen Kandidaten ihre Wahlunterlagen beim Gemeindewahlleiter eingereicht haben. „Anders als bei anderen Wahlen brauchen die Bewerber bei der Bürgermeisterwahl keine Unterstützerunterschriften, für ihre Kandidatur“, sagt der Gemeindewahlleiter.

Ingo Belka ist Gemeindewahlleiter – hier mit Wahlunterlagen aus dem Jahr 2019. Quelle: Anja Krüger

Belka: „Pro Wahlvorschlagsträger darf es nur einen Vorschlag geben.“ Das bedeutet, mehrere Mitglieder einer Partei dürfen antreten, aber nur einer der Kandidaten kann das im Namen seiner Partei, also des Wahlvorschlagträgers tun. Zurzeit sind zum Beispiel nach OZ-Informationen mehrere Mitglieder der Christdemokratischen Partei an einer Kandidatur interessiert. Die Ortsgruppe der CDU tagt dazu am kommenden Donnerstag und bestimmt, mit wem sie kandidieren wird.

Stellvertreter führen Geschäfte der Stadt

Bis zur Bürgermeister-Neuwahl führen die Bürgermeister-Stellvertreter Heike Hübner und Roland Wildgans die Geschäfte der Stadt Grimmen. Mit Roland Wildgans als sein Stellvertreter im Bürgermeisteramt arbeitete Rüster ab 2003 zusammen. Heike Hübner ist ab 2014 ebenfalls stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Grimmen.

Von Almut Jaekel