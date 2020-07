Splietsdorf

Eine Nacht in der Zelle des Grimmener Polizeireviers musste ein 30-Jähriger aus der Gemeinde Splietsdorf verbringen. Er hatte am späten Sonntagabend eine Auseinandersetzung mit seiner Freundin und schlug letztlich die Scheiben ihres Pkws ein. Doch bereits am frühen Abend hatte der Mann ein Aufeinandertreffen mit der Polizei.

Wie diese informierte, gingen gegen 18 Uhr Hinweise im Grimmener Revier ein, dass der Splietsdorfer betrunken mit einem nicht zugelassenen Pkw unterwegs sein soll. Als die Beamten den 30-Jährigen, dem die Fahrerlaubnis bereits in der Vergangenheit entzogen worden war, später antrafen, hatte er einem Atemalkoholwert von 1,89 Promille.

Anzeige

Nur die Frontscheibe ist noch ganz

Gegen 22 Uhr dann rief dann der Splietsdorfer die Polizei erneut auf den Plan. Nach einer schweren Auseinandersetzung mit seiner Freundin schlug er sowohl die Seitenscheiben als auch die Heckscheibe ihres Autos ein.

Weitere OZ+ Artikel

Um die Freundin vor weiteren Angriffen zu schützen, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Erst am Montagmorgen durfte er die Zelle wieder verlassen.

Von Anja Krüger