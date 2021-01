Grimmen

In Grimmen kennt wohl jeder die Fahrzeuge mit dem türkisen Streifen. Sie gehören zur Flotte des Unternehmens „ Olaf’s Reisedienst“. Im Oktober des vergangenen Jahres erlitt das Unternehmen einen unerwarteten Schicksalsschlag. Gründer und Aushängeschild Olaf Sandhop starb ohne Vorwarnung. Olaf’s Reisedienst stand somit vor dem Aus. Doch Ehefrau Anett Sandhop rettete das Unternehmen in der wahrscheinlich schwersten Zeit ihres Lebens.

Im Jahre 1998 einen Lebenstraum verwirklicht

Im Jahre 1998 gründete Olaf Sandhop seinen Reisedienst. Es war für den sympathischen Mann aus der Gemeinde Papenhagen ein Lebenstraum. Seither drehte sich sein gesamtes Leben um die Beförderung von Personen. „ Olaf hat eigentlich an sieben Tagen in der Woche gearbeitet. Er liebte seine Berufung und vor allem die vielen Reisen“, sagt Anett Sandhop.

Denn am Wochenende organisiert der stets gut gelaunte und immer für ein Pläuschen bereite Mann, Tagesreisen. „ Olaf verstand es, die Leute zu begeistern. Sie wurden bei den Ausflügen fast von der Haustür abgeholt und unterwegs unterhielt er seine Fahrgäste und erfüllte ihnen fast jeden Wunsch“, berichtet Anett Sandhop mit einem Lächeln auf den Lippen.

Spezialisiert hatte sich das Unternehmen schnell in dem Bereich „Krankentransport“. „In Grimmen sind wir die Einzigen, die in diesem Umfang Tragestuhlfahrten, sowie Liegendtransporte anbieten“, erklärt Anett Sandhop. Wichtig war dem Unternehmensgründer hierbei immer der familiäre Charakter. Denn insbesondere in Sachen „Krankentransport“ begleitet man viele Kunden über Jahre hinweg. „Ich denke hierbei beispielsweise an unsere Dialyse-Patienten, deren Leben von den fortlaufen künstlichen Blutwäschen geprägt ist. Olaf wurde, aufgrund der Häufigkeit des Sehens und vielen intensiven Gesprächen bei der Fahrt, bei diesen Leuten fast zu einem Familienmitglied“, meint Anett Sandhop.

Sein Arbeitstag begann stets um vier Uhr und endete erst, wenn auch das letzte Auto wieder auf Hochglanz gereinigt war. „Doch diese Sieben-Tage-Wochen empfand Olaf nie als Stress. Dafür hatte er einfach zu viel Spaß bei seiner Arbeit“, sagt sie.

Olaf Sandhop ist im Oktober an einem Herzinfarkt gestorben. Seine Frau führt nun den Lebenstraum ihres Mannes weiter. Quelle: KARSTEN KRAEHMER

Anett Sandhop : „Ich musste es einfach für ihn schaffen“

Als sich Olaf Sandhop zu Beginn des Jahres 2016 in seine Anett verliebt, ist das Glück perfekt. „Wir haben uns so toll ergänzt. Es passte einfach, wie die oft zitierte Faust aufs Auge. Ich habe meine Physiotherapie-Praxis genauso geliebt, wie er seinen Reisedienst. Wir hatten die gleiche Auffassung, wie wir an unsere Arbeit herangehen“, sagt Anett Sandhop und beschreibt: „Wenn ich Feierabend hatte und beispielsweise die Fahrzeuge noch geputzt werden mussten, dann haben wir es zusammengemacht. Es gab immer nur ein Miteinander.“

Diese Liebe führt dann im vergangenen Jahr auch zu der Entscheidung zu heiraten. Doch es soll nur eine sehr kurze Zeit des gemeinsamen Glückes als Ehepaar sein. Denn wenige Wochen nach der Vermählung der Schock. „Wir waren am Sonnabend noch beruflich unterwegs. Am Sonntagmorgen beim Aufstehen erlitt Olaf einen medizinischen Notfall. Er kam noch ins Krankenhaus nach Stralsund, aber ihm konnte nicht mehr geholfen werden“, beschreibt Anett Sandhop.

Nicht nur aufgrund der wenigen Tage von der Hochzeit bis zum Tode ein unbeschreiblicher Schicksalsschlag.

Fred Liehr : „ Anett hat in den drei Monaten unbeschreibliches geleistet“

„Natürlich ist man leer und es fällt sehr schwer irgendeinen Gedanken zu fassen. Aber irgendetwas in meinem Kopf motivierte mich sofort, den Lebenstraum von Olaf weiterführen zu müssen und auch zu wollen“, beschreibt sie. Doch die Situation scheint für einen Außenstehenden ziemlich aussichtslos. „Denn Anett Sandhop hat lediglich drei Monate Zeit, bei der IHK die Eignung zur Führung eines Taxiunternehmens abzulegen. Drei Monate, ab dem Moment des Todes ihres geliebten Mannes.

Mit der Motivation ihres Mitarbeiters und engen Freundes des verstorbenen Mannes – Fred Liehr – nimmt sie die Herausforderung an. „ Anett hat in den drei Monaten nach Olafs Tod unbeschreibliches geleistet. Sie hat ihre Praxis geführt und nebenbei die IHK-Prüfung abgelegt. Ich ziehe meinen Hut vor dieser außergewöhnlichen Leistung“, sagt Fred Liehr.

„Ich hatte nur eine Motivation. Ich wollte Olafs Traum weiterführen und dies ist mir auch gelungen. Unsere Fahrzeuge mit dem türkisen Streifen werden auch in den nächsten Jahren in der Region unterwegs sein. Lediglich die Busreisen werden wir nicht mehr durchführen. In dieser schweren Zeit haben mir insbesondere auch unsere Kunden geholfen. Die mir mit ihren vielen netten Worten und Gesten gezeigt haben, dass es die richtige Entscheidung war“, sagt Anett Sandhop.

