Nach zehn Wochen Zwangspause: Hallensportler in Grimmen und Abtshagen starten wieder durch

Grimmen/Abtshagen

Er war fast zu hören, der sprichwörtliche Stein, der den Sportlern aus der Region Grimmen vom Herzen fiel, als die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns die Sporthallen wieder für Trainingseinheiten freigab. Seit Montag können Handballer, Judokas und Co. wieder gemeinsam an Techniken feilen. „Und das wird auch höchste Zeit“, wie Ralf Päplow, Vorsitzender des Grimmener Kampfsportvereins (KSV) und selbst Trainer, sagt.

Damit spricht er nicht nur den Sportlern seines Vereins aus dem Herzen, sondern unter anderem auch den Handballern des HSV Grimmen 92 sowie den Volleyballern und Gymnastikfans des SV Abtshagen.

Anzeige

Damit alle trainieren können: Judoka begrenzen Trainingszeiten

„Seit dem 13. März hat in unserem Dojo (Trainingsstätte; Anm. d. Red.) kein Training mehr stattgefunden“, berichtet Päplow. „Wir freuen uns riesig, dass wir jetzt nach der langen Pause wieder ein Stück vom Vereinsleben aufnehmen können“, fügt er hinzu. Doch gänzlich zurück zur Normalität geht es nicht. Vieles gilt es, zu beachten. Wie überall gibt es Regelungen, die Abstände zwischen den Personen und die Hygiene betreffen. So soll sich auf zehn Quadratmetern lediglich eine Person aufhalten. „Wir dürfen allerdings, wie beim Tanzen auch, Paare bilden“, berichtet der Vereinsvorsitzende.

Weitere OZ+ Artikel

Für zwölf Sportler insgesamt biete das Dojo so Platz. Bei aber rund 100 Sportlern im Verein, der zu den größten und erfolgreichsten Judoclubs des Landes gehört, hat man deshalb unter anderem verkürzte Trainingszeiten festlegen müssen. „Jede 12er-Gruppe hat nun eine Trainingszeit von 45 Minuten. Erst nach einer Pause von einigen Minuten, die beispielsweise zum Lüften genutzt wird, kann die nächste Gruppe ins Dojo und das Training aufnehmen“, erklärt Päplow. Dankbar sei er, dass Unternehmen den Verein trotz schwieriger Zeiten unterstützen. So habe beispielsweise die Ratsapotheke in Grimmen Desinfektionsmittel gesponsert.

Anfängerturnier für Ende August geplant: Die Hoffnung bleibt

Doch trotz der Einschränkungen sei die Freude groß, wieder in die kleine Sporthalle zu können. „Viele unserer Sportler haben sich zwischenzeitlich nach anderen Trainingsmöglichkeiten erkundigt. Beim Judo ist es aber schwer. Es ist nun mal ein Kontaktsport“, sagt Päplow. Wie sehr den Grimmener Judoka ihr Sport gefehlt hat, zeigt die Trainingsbeteiligung. „Beinahe alle Sportler haben sich angekündigt“, berichtet er. Die Teilnahme sei freiwillig, die Entscheidung bei den Kindern und Jugendlichen liege bei den Eltern. Gerade dass bei den Anfängern die Bereitschaft groß sei, freue ihn.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Denn obwohl noch sämtliche Veranstaltungen mit mehr als 75 Personen untersagt sind und Sportwettkämpfe ohne Zuschauer stattfinden müssen, hat er den 29. August im Blick. „Für diesen Tag ist unser Anfängerturnier geplant, eines der größten seiner Art in Deutschland“, erzählt der Vereinsvorsitzende. Noch sei er voller Hoffnung, dieses nicht absagen zu müssen.

Gymnastik und Volleyball: Abtshagener Sporthalle wieder ab kommender Woche geöffnet

Steffi Becher, Vereinsvorsitzende des SV Abtshagen: „Lediglich unsere Kindersportgruppen werden wir noch nicht durchführen.“ Quelle: Niklas Kunkel

Ein derartiges Event steht den Sportlern des SV Abtshagen nicht bevor. „Dennoch freuen sich natürlich die Sportler der Gymnastikgruppe und auch die Volleyballer unseres Vereins, wieder ihrem Sport nachgehen zu können“, sagt Vereinsvorsitzende Steffi Becher. Ab kommender Woche wollen die Sportler der beiden Abteilungen wieder durchstarten. Lediglich die Kindersporttreffen werden noch nicht wieder stattfinden, berichtet sie. „Die Kinder dürfen sich in der Halle nicht umziehen, Abstand sollen sie wahren: Das ist vor allem für die kleinen Mädchen und Jungen nicht praktikabel“, meint sie. Grundsätzlich aber sei sie froh, dass das Vereinsleben wieder in Schwung komme.

Weil die Halle belegt ist: Handballer verlegen Training ins Freie

Manuel Abe, Vereinssportlehrer beim HSV Grimmen: „Gerade für unsere Nachwuchsspieler ist es wichtig, wieder ihrem Sport nachgehen zu können.“ Quelle: Horst Schreiber

Und so geht es auch den Handballern des HSV Grimmen 92, wie Vereinssportlehrer und Trainer Manuel Abé berichtet. „Gerade für unsere Nachwuchsspieler ist es wichtig, wieder ihrem Sport nachgehen zu können“, sagt er. Geschehen würde dies den Vorgaben entsprechend in kleinen Gruppen. In ihrer angestammten Wirkungsstätte, der Sporthalle Südwest, können die Handballer allerdings derzeit noch nicht trainieren.

Die benachbarte Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“ nutzt diese derzeit für die Notbetreuung der Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Also haben die meisten Mannschaften ihre Trainingseinheiten ins Freie verlegt. Denn wichtig sei es, und so geht es wohl allen Sportlern, wieder ihrem Hobby frönen zu können.

Lesen Sie auch

Von Anja Krüger