Nach zweijähriger Bauphase: Grimmener strömen in Aldi-Markt

Grimmen

Endlich haben die Bürger des Grimmener Stadtteils Südwest wieder einen Einkaufsmarkt direkt vor der Haustür. Nach zweijähriger Bauphase, mit vielen Kuriositäten, begrüßte der Aldi-Markt am Mittwochmorgen um sieben Uhr die ersten Kunden in der modernen Filiale.

Als erstes wurden Bäcker-Brötchen gekauft

Schon um 6.45 Uhr, also eine viertel Stunde vor der Neueröffnung, hatte sich vor dem Aldi-Markt eine lange Schlange an interessierten Kunden gebildet. Bianka Sauer war dann die erste Kundin, die im neuen Markt begrüßt werden konnte. Mit einer Flasche Sekt und einem Blumenstrauß ging die Grimmenerin anschließend auf Erkundungstour durch die neue Filiale.

Aber auch die nächsten Kunden gingen nicht leer aus. Für die ersten 100 Leute gab es einen Obstkorb. Diese waren dann aber auch nach fünf Minuten verteilt und der Andrang riss über die gesamten Vormittagsstunden nicht ab.

Der erste Artikel, der verkauft wurde, waren übrigens ofenfrische Bäcker-Brötchen.

Um sieben Uhr öffnete am Mittwoch die neue Aldi-Filiale im Grimmener Stadtgebiet Südwest. Schon um 6.45 Uhr hatte sich eine lange Schlange interessierter Bürger gebildet. Quelle: Raik Mielke

Fast ein Jahr ruhten die Bauarbeiten

Als im November 2017 der vorherige Markt geschlossen wurde und klar war, dass ein neuer Aldi an selber Stelle gebaut wird, konnte wohl niemand mit einer Neueröffnung erst zwei Jahre später rechnen. Anfang 2018 begannen planmäßig die Abrissarbeiten der alten Verkaufsstelle, die es seit 1992 am Vietlipper Damm gab.

Schon kurze Zeit später begannen die Arbeiten am neuen Gebäude. Doch dann der große Schock: Im Juli des vergangenen Jahres, das Fundament war bereits errichtet aber der Rohbau noch lange nicht fertig, meldete die bis dato ausführende Baufirma aus Düsseldorf plötzlich Insolvenz an. Baustopp!

Erst nach fast einem Jahr Stillstand kam wieder Bewegung in die Bauarbeiten auf der Aldi-Baustelle in Grimmen. Die ersten Arbeiter der Firma Schwank aus Neubrandenburg beendeten zunächst den Rohbau. Die Saller Unternehmensgruppe, der das Grundstück gehört, in das Aldi sich einmieten möchte, suchte viele Monate lang nach neuen seriösen Baupartnern. „Dieser konnte nach fieberhafter Suche gefunden werden“, sagte Projektentwickler Martin Foerder damals gegenüber der OZ. Dann ging alles ganz schnell und nach zwei Jahren „Bauzeit“ konnte der Einkaufsladen nun eröffnet werden.

Für viele ältere Bürger ein Tag der Freude

Einer der ersten Kunden am Mittwochmorgen war Günter Telke. Der 76-Jährige lebt seit Jahrzehnten im Stadtgebiet Südwest. „Ich habe kein Auto und das Laufen fällt mir schwer. Die Zeit ohne Markt vor der Tür war schlimm. Ich musste immer Nachbarn fragen, ob sie mir vor allem die schweren Getränke mitbringen können“, sagt er.

„Wir haben ja in Grimmen ein großes Angebot an Supermärkten. Aber ich finde es super, dass es nun auch in Südwest wieder einen Anlaufpunkt gibt. So kann man sich morgens wieder frische Brötchen holen“, freut sich Erika Münz (69).

„Der Markt gefällt mir sehr gut. Ein großes Angebot und alles ist trotzdem sehr übersichtlich angeordnet“, sagt Christine Meier (27).

Aldi erweitert Verkaufsfläche auf 1000 Quadratmeter

Von 750 Quadratmeter im alten Aldi-Markt ist die Verkaufsfläche nun auf 1000 Quadratmeter gewachsen – und damit noch einmal 200 Quadratmeter größer als die Übergangs-Filiale am Pommerndreieck. Im Vergleich zum vorherigen Bau ist das innere des Marktes zudem wesentlich heller gestaltet. Wie Aldi mitteilte, steht den Kunden künftig ein wesentlich größeres Angebot an frischer Ware zur Verfügung. Es gibt keine Kühltruhen, sondern Kühlwandregale mehr, die für mehr Platz im Inneren des Marktes sorgen. Der Markt ist von Montag bis Sonnabend von sieben bis 20 Uhr geöffnet.

Franziska Schmiel durfte das drei Meter lange Brot anschneiden. Jeder Kunde bekam eine beschmierte Scheibe. Quelle: Raik Mielke

Von Raik Mielke