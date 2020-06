Nachschlag: Nordvorpommern erhält eine Million Euro aus dem Leader-Programm

Stralsund

Das Leader-Förderprogramm geht in Nordvorpommern in die Verlängerung. Dafür stehen rund eine Million Euro zur Verfügung. Mit diesem Geld können in den nächsten zwei Jahren weitere Vorhaben finanziell unterstützt und umgesetzt werden. Projektideen können ab sofort bei der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen in Stralsund eingereicht werden, teilt Kreis-Sprecher Olaf Manzke mit.

17 Projekte werden dieses Jahr gefördert

In der aktuellen Leader-Förderperiode konnte die Lokale Aktionsgruppe Nordvorpommern (LAG) seit 2014 schon gut acht Millionen Euro aus dem Topf dieses Programms ausreichen, mit dem die Europäische Union Vorhaben unterstützt, die das Leben im ländlichen Raum attraktiver machen. In diesem Jahr sind es 17 Projekte in der Region, die in den Genuss einer Leader-Förderung kommen, teilt Eric Kerkow vom Leader-Regionalmanagement mit.

Dazu gehört zum Beispiel die Einrichtung einer Geschäftsstelle für die Wasserburg Divitz. Gefördert wird auch eine mobile Bühne für das Jugendblasorchester Grimmen. Sie bietet ideale Bedingungen für perfekte Auftritte des Ensembles auch unter freiem Himmel. Mit Geld aus dem Förderprogramm kann in diesem Jahr außerdem ein Dusch- und WC-Wagen für das Schwimmbad in Kirch Baggendorf angeschafft werden.

Budget aufgestockt

Ursprünglich sollte die aktuelle Förderperiode des Leader-Programms zum Ende dieses Jahres auslaufen. Das es jetzt in eine Verlängerung geht, liege an einer Aufstockung des Budgets, sagt Eric Kerkow. „Das Geld stammt aus anderen Förderprogrammen des Landes. Es wurde nicht abgerufen und wird umverteilt. Zehn Prozent davon bekommt unsere Lokale Aktionsgruppe für die Finanzierung weiterer Leader-Projekte in Nordvorpommern.“ Konkret seien es rund eine Million Euro. „Damit können neue Vorhaben in den nächsten zwei Jahren unterstützt und umgesetzt werden.“

Bewerbungen ab sofort möglich

Die LAG Nordvorpommern ruft in dem Zusammenhang Privatpersonen, Vereine, Gemeinden und öffentliche Träger dazu auf, sich mit innovativen Projekten für die „Leader-Nachspielzeit“ zu bewerben. Vorschläge in Form einer Projektskizze können ab sofort und bis zum 15. August beim Leader-Regionalmanagement in der Kreisverwaltung in Stralsund eingereicht werden. Voraussichtlich Ende Oktober wird die LAG entscheiden, welche Projekte 2021/22 umgesetzt werden können.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.leader-nordvorpommern.de. Dort können auch die Bewerbungsunterlagen heruntergeladen werden. Wer Fragen hat, kann sich Eric Kerkow vom Leader-Regionalmanagement wenden, Tel. 03831/3571275, oder E-Mail an leader-nordvorpommern@lk-vr.de.

Von Udo Burwitz