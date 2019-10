Nachwuchs bei den Grimmener Alpakas

Grimmen

Der Grimmener Heimattierpark hat sich in ein herbstliches Gewand gehüllt. Und inmitten des ganzen farbigen Laubes ist ein Alpaka-Baby geboren. Aber auch sonst haben die Tierpfleger und Helfer im Zoo der Stadt alle Hände voll zu tun. Es gilt den Park und insbesondere die Tiere auf die bevorstehende kältere Jahreszeit vorzubereiten. Leiterin Christin Trapp weiß ganz genau, worauf es in den nächsten Wochen ankommt und welche tierischen Bewohner eine ganz besondere Pflege brauchen.

Wie geht es dem kleinen Alpaka-Hengst und hat er schon einen Namen?

Es geht ihm sehr gut. Er wurde am 5. Oktober geboren. Seine Mutter ist die „Franzi“. Der kleine Hengst wird mindestens neun Monate in unserem Zoo bleiben und dann verkauft. Interessenten gibt es zu Genüge. Trotzdem würden wir uns freuen, wenn jemand die Tierpatenschaft übernehmen würde und dem Kleinen einen Namen gibt. Diese kostet 150 Euro pro Jahr.

Vor welche neuen Herausforderungen stellt der Herbst das Team des Grimmener Heimattierparks?

In diesen Tagen dominiert das Beseitigen des Laubes unsere Arbeit. Es gilt zudem in erster Linie den Park winterfest zu machen. Einige Bänke werden demontiert und in den Wintermonaten überarbeitet. Zudem werden unsere fünf Wasserstellen im Außenbereich abgestellt, damit sie nicht kaputt frieren. Dies bedeutet, dass unsere Tierpfleger täglich Hunderte Liter Wasser mit Kannen und Säcken zu den Gehegen befördern müssen.

Müssen Sie die Arbeitsweise in den Wintermonaten umstellen und welche Tiere brauchen eine besondere Pflege?

Es ist definitiv eine andere Arbeitsweise. Man muss kontrollieren, dass das Wasser in den Trinknäpfen nicht einfriert. Zudem gilt es die Innenbereiche der Tiere zu beheizen und bei exotischen Tieren zusätzliche Wärmequellen zu installieren. An ganz kalten Tagen bekommen beispielsweise die Kapuzineraffen auch mal eine warme Speise und die Erdmännchen genießen dann gerne auch mal ein ’Bad’ unter der Rotlichtlampe. Allgemein ist es aber wichtig, dass unsere tierischen Bewohner einen trockenen Rückzugsort für nasse und kalte Tage haben.

Ist auch in den Wintermonaten Nachwuchs zu erwarten?

Lediglich bei den Schafen und Ziegen erwarten wir immer im Januar und Februar Nachwuchs. Bei den Vögeln nehmen wir in diesem Zeitraum die Nistkästen aus den Gehegen. Prinzipiell könnten auch die Erdmännchen in den Wintermonaten Nachwuchs bekommen, da sie sich ganzjährig Fortpflanzen. Jedoch hoffen wir, dass sie damit bis zum nächsten Frühjahr warten. Denn im Falle eines harten Winters würden die Überlebenschancen in den Erdhöhlen nicht sehr groß sein.

Wann wird das neue Schweinegehege eingeweiht?

Die Bauarbeiten stehen kurz vor dem Abschluss. Derzeit wird der Stall gebaut. Diesbezüglich sind die Arbeiten kurz vor dem Abschluss. Ziel ist es, dass neue Gehege Anfang November einzuweihen. Unsere Wollschweine haben dann viel mehr Platz zur Verfügung. Zudem können die Besucher die Tiere künftig viel besser beobachten.

Gibt es in diesem Jahr noch Veranstaltungen im Zoo?

An diesem Sonnabend findet im Zeitraum von neun bis zwölf Uhr unser traditioneller Herbstputz statt. Dazu sind alle freiwilligen Helfer gerne eingeladen. Es gilt in erster Linie Laub zu harken und den Tierpark auf die Halloween-Fete am Mittwoch vorzubereiten. Dies ist zugleich die letzte Großveranstaltung in diesem Jahr.

Von Raik Mielke