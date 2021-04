Stralsund

Der Landkreis Vorpommern-Rügen und die Hansestadt Stralsund haben Zuwachs bekommen. Insgesamt 17 Babys wurden in der Woche vom 19. bis 25. April im Hanseklinikum geboren. Die Hansestadt freut sich allein über fünf neue Einwohner.

Im Helios Krankenhaus erblickten am 21. April die drei kleinen Buben Paul Remer – um knapp vor halb 1 Uhr nachts mit 49 Zentimetern und 3375 Gramm – , John Voigt – 3015 Gramm schwer und 50 Zentimeter lang kurz vor acht Uhr morgens – sowie Friedrich Emil, 3180 Gramm leicht und ebenfalls 50 Zentimeter groß um 18.51 Uhr, das Licht der Welt.

Am darauffolgenden Tag sorgte Elina Tessendorf für eine aufregende Nacht bei ihrer Mutter, um 3.13 Uhr begrüßte das 3200 Gramm schwere und 50 Zentimeter große Mädchen ihre Eltern. Johanna Knaut wurde gleich schwer und groß am 23. April kurz nach halb neun morgens in die Welt geholt.

Der symbolische Klapperstorch stattete letzten Montag auch Grimmen einen Besuch ab und brachte den kleinen Leif Ace Rother. Der Junge kam mit 3225 Gramm und 49,50 Zentimetern gegen ein Uhr zur Welt. Am selben Tag in Wittenhagen folgte einige Stunden später 6.39 Uhr Maily Bussert, gesunde 3540 Gramm wog sie bei standardmäßigen 50 Zentimetern.

Hallo Grace, Noah und Erich!

Die Mutter von Grace Friedrich brachte ihren kleinen Schatz am 20. April mit stolzen 3620 Gramm und 53 Zentimetern gegen halb eins zur Welt. Das Mädchen wird in Barth aufwachsen. Nachwuchs gab es auch für Velgast. Gegen 18 Uhr wurde auch Noah Wroblewski entbunden. Der Knabe brachte 3385 Gramm bei 56 Zentimetern auf die Waage.

Bei seiner Reise über den Landkreis hinaus ließ der Klapperstorch auch Rostock nicht aus. Er überbrachte den kleinen Erich Felske am 21. April um halb sechs Uhr abends mit knapp unter 3000 Gramm und 51 Zentimetern Länge. Wir gratulieren den Eltern herzlich und wünschen ihnen viel Glück und Gesundheit und zumindest ein paar Stündchen Schlaf.

Von Barbara Waretzi