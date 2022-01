„Nadia“ bringt Grimmens Feuerwehrleute an die Belastungsgrenze 

Grimmen

Als die Feuerwehrleute der Stadt Grimmen am frühen Samstagmorgen auf ihrer Facebook-Seite vor dem Sturmtief „Nadia“ warnen, ahnen sie wahrscheinlich schon, wie intensiv die Nacht werden könnte. Rund 40 Mal müssen die Einsatzkräfte bis zum frühen Sonntagmorgen ausrücken. Ein Ende des Einsatzmarathons ist aber längst nicht abzusehen.

Die OSTSEE-ZEITUNG fasst für Sie die Ereignisse der chaotischen Sturmnacht zusammen und gibt einen Einblick, wie die ehrenamtlichen Retter der Region ihre Arbeit koordinierten. Schon jetzt ist klar: Die Aufräumarbeiten werden noch Tage andauern.

Alle verfügbaren Kräfte wurden zusammengezogen

Ziemlich erschöpft – aber immer noch hochkonzentrieren – machen sich die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr am Sonntagmorgen auf den Weg nach Bartmannshagen. Es ist der 30. Einsatz seit Mitternacht. Sturmtief „Nadia“ hat in Grimmen und den umliegenden Gemeinden kräftig zugeschlagen. Die gute Nachricht: Nach aktuellen Informationen wurden keine Personen verletzt.

„Wir hatten eine Pause von vielleicht zwei Stunden. Seit 20 Uhr am Samstagabend sind wir im Dauereinsatz. Ein Ende ist derzeit nicht abzusehen“, fasst Grimmens Wehrführer Olaf Clasen die Sturmnacht kurz zusammen. Zeit für viele Worte gibt es nicht – zu lang ist die Einsatzliste.

In der Trebelstadt wurden alle verfügbaren Einsatzkräfte zusammengezogen. Ähnlich sieht es in den Freiwilligen Feuerwehr der Umgebung aus. Anders gesagt: Die ehrenamtlichen Retter kommen an diesem Wochenende an ihre Belastungsgrenzen. Zudem gestalten sich die Einsatzszenarien überaus gefährlich. „Es gab Orte, da hatte man ein richtig ungutes Gefühl. Vor unseren Augen stürzten immer wieder massive Bäume um“, beschreibt Grimmen stellvertretender Wehrführer Martin Pollex.

So auch in Bartmannshagen. Auf dem Gelände des DRK-Krankenhauses wurde eine 200 Jahre alte Buche entwurzelt. Der Stamm – mit einem Durchmesser von über einen Meter – traf glücklicherweise nicht das Krankenhausgebäude. Nicht auszudenken, welch verheerende Folgen es alleine bei diesem Einsatz hätte geben können.

Zur Galerie In der Nacht zum Sonntag gab es für die Einsatzkräfte der Feuerwehren keine Verschnaufpause. Alleine in Grimmen wurden bis zehn Uhr rund 40 Einsätze gefahren.

Führungsgruppe übernimmt die Einsatzkoordination

Im Minutentakt ertönt in Grimmen am Sonntagvormittag das Martinshorn der Einsatzfahrzeuge. Nach der Dunkelheit der Nacht werden die entstandenen Schäden sichtbar. Zu diesem Zeitpunkt übernimmt die Einsatzleitstelle wieder die Koordination. In der Nacht sprang die Führungsgruppe Grimmen-Süderholz ein und organisierte die Einsätze in der Trebelstadt und den umliegenden Großgemeinden. Hierbei ging es in erster Linie um das Thema „Risikogewichtung“.

Grimmens Bürgermeister Marco Jahns verschafft sich am Sonntagvormittag ein Bild der aktuellen Lage. „Dies war mit Sicherheit einer der schwersten Stürme der vergangenen Jahre. Ein großer Dank gilt den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten, die sich der Gefahr stellten“, sagt er und beschreibt: „Die Aufarbeitung und Schadenbeseitigung wird die Stadt noch einige Tage beschäftigen. Die wichtigste Nachricht ist aber erst einmal, dass keine Person zu Schaden gekommen ist.“

Während die Retter weitere Bäume abnehmen, die umzukippen drohen, wird im Hintergrund die Versorgung der Feuerwehrleute koordiniert. Der Grimmen Rewe-Markt öffnet, damit Lebensmittel für die Männer und Frauen eingekauft werden können. Die Futterscheune übernimmt die Kosten. Ein Zeichen der Dankbarkeit für den unermüdlichen Einsatz, dessen Ende – so muss man es ganz klar sagen – derzeit nicht absehbar ist.

Von Raik Mielke