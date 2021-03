Tribsees/Abtshagen

Am späten Dienstagnachmittag sind Unbekannte in das Pfarramt Tribsees eingebrochen. Der Kriminaldauerdienst ist vor Ort den ersten Spuren nachgegangen. Doch bei dieser Tat sollte es nicht bleiben. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einer Reihe von weiteren Einbrüchen. Die Serie setzte sich in Richtenberg fort. Dort wurde in die Kindertagesstätte „Sonnenschein“, das Bestattungshaus Schuldt und in eine podologische Praxis eingebrochen. Auch das Pfarramt in Glewitz und die Aquakultur in Abtshagen wurden von Einbrechern in genanntem Zeitraum aufgesucht.

In allen Fällen hat der Kriminaldauerdienst die Tatorte und Spuren gesichert. In Richtenberg wurden Fährtenhunde zur Unterstützung der Ermittlungen eingesetzt. Bisher können nur Sachschäden durch das gewaltsame Eindringen in allen Tatorten beziffert werden, da noch keine gestohlenen Gegenstände festgestellt wurden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben.

