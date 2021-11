Grimmen

Aus einer Gaststätte wird ein Jagd- und Outdoorshop – so könnte man ganz plakativ beschreiben, was sich derzeit in den Räumlichkeiten der ehemaligen Grimmener „Waldschenke“ und zuletzt „Schnitzelstube“ abspielt. Doch dies wäre nur ein ganz kleiner Teil einer spannenden Geschichte, die Melanie Kößler und Peter Stuckmann in den stadtbekannten Räumlichkeiten schreiben wollen.

Polizeischützenverein kaufte die Immobilie zu Jahresbeginn

Aber der Reihe nach: Per Mitgliederentscheid übernahm der Polizeischützenverein der Stadt die Immobilie der Gaststätte „Schnitzelstube“ in unmittelbarer Nachbarschaft des Vereinsgeländes für den Kaufpreis von 160 000 Euro. Die ehemalige Waldschänke sollte zuvor von der Stadt ursprünglich anderweitig verkauft und zu Wohnungen umgebaut werden. Dadurch, so hatten die Schützen befürchtet, hätte es zu Einschränkungen aufgrund der Lärmentwicklung beim Schießen kommen können. Die Entscheidung der Mitglieder zum Kauf der Immobilie war einstimmig, obwohl sie mit persönlichen Anteilen diesen finanzieren müssen. Denn jedes Mitglied über 18 Jahre zahlt je 1000 Euro für den Kauf. Dies betraf zum damaligen Zeitpunkt beim PSV 152 Personen, was eine Summe von 152 000 Euro ergibt. Das zusätzlich benötigte Geld trug der Verein aus Eigenmitteln und Spenden.

„Wir wollten die positive Entwicklung unseres Geländes durch diese Investition weiter vorantreiben. Ziel war es, einen passenden Mieter zu finden, der mit seinen Angeboten gut in das Vereinskonzept passt“, erklärt PSV-Präsident und Grimmens Bürgermeister Marco Jahns.

„Die Idee für ein Jagdgeschäft hat uns schon länger beschäftigt.“

Eben diese Mieter wurden nun in persona von Peter Stuckmann und Melanie Kößler gefunden. „Die Idee, ein Jagdgeschäft in Grimmen zu eröffnen, hat uns schon länger beschäftigt“, sagt Stuckmann. Seit einigen Jahren lebt der passionierte Jäger, Software-Entwickler und Experte für Onlinemarketing in Düvier. „Ich bin Mitglied im städtischen PSV und mich begeistert ganz einfach die Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren. Als bekannt wurde, dass für diese Immobilie nun ein Mieter gesucht wird, konkretisierte sich die Geschäftsidee und wir haben sofort damit begonnen, einen Businessplan zu schreiben“, erklärt er und betont: „Dieses Objekt ist insbesondere durch seine an den Schießplatz angebundene Lage und Nähe zum Stadtkern ein absoluter Glücksgriff.“

Inzwischen ist aus der anfänglichen Idee ein konkreter Plan geworden, der sich derzeit in der Umsetzung befindet. Bereits im Dezember soll das Jagdgeschäft eröffnen.

Was verbirgt sich hinter dem Namen „Natur und Passion“?

Wobei die Bezeichnung „Jagdgeschäft“ nicht annähernd beschreibt, auf was sich die Trebelstädter und, wie Stuckmann sagt, Leute aus ganz Deutschland künftig freuen können. „Vorweg muss man sagen, dass wir an diesem Standort sehr eng mit dem PSV zusammenarbeiten werden“, betont Stuckmann. Heißt konkret: Die Jagd- und Sportschützen werden in dem Geschäft sämtliches benötigtes Equipment für ihr Hobby bekommen. Angefangen von der passenden Bekleidung über Waffen bis hin zu Munition. „Diesbezüglich mussten wir die einstige Gaststätte natürlich – den Sicherheitsstandards entsprechend – umbauen“, erklärt der Unternehmer. So wird es einen separaten und sogenannten Waffen-Showroom geben. Eine Besonderheit, die es so an den wenigsten Standorten gibt, ist die Testmöglichkeit vor dem Kauf. „Unsere Idee ist, dass wir eng mit den Herstellern zusammenarbeiten und die Produkte vor Ort auf dem angrenzenden Schießplatz getestet werden können“, beschreibt Peter Stuckmann.

Jagdschule mit modernem Seminarraum

Zudem wird in die ehemalige „Schnitzelstube“ eine Jagdschule samt modernem Seminarraum integriert. „Es gibt immer mehr Jungjäger in der Region. Für diese bietet unser Haus künftig einen kompetenten Anlaufpunkt“, sagt Melanie Kößler.

Abgerundet wird die Produktpalette mit Outdoor-Bekleidung und Zubehör. „Dies soll natürlich auch den Nichtschützen ansprechen, die sich einfach für Outdoor-Aktivitäten modisch-bewusst einkleiden wollen“, meint Kößler. Und eben sie bringt diesen Faktor in das Unternehmen ein. Durch langjährige berufliche Erfahrung im Bereich der Outdoor-Textilbranche fühlt sie sich neu herausgefordert: „Die Ansprüche, die der Jäger an seine Bekleidung stellt, sind hoch. Die Kleidung muss robust, leicht, leise, wasserdicht, warm, und zeitgleich atmungsaktiv sein. Unterschiedliche Materialien können miteinander kombiniert werden, um diesen hohen Anspruch zu befriedigen, und dafür wollen wir kompetenter Ansprechpartner sein.“

Nachhaltigkeit und Onlinevermarktung

„Uns ist es wichtig, dass wir alles aus Überzeugung machen“, verdeutlicht Peter Stuckmann und nennt ein Beispiel: „Bei sämtlichen Produkten, die bei uns erhältlich sind, achten wir konsequent auf die Nachhaltigkeit. Hierbei geht es darum, Artikel anzubieten, die korrekt produziert wurden. Anders gesagt, wie wollen das traditionelle Jagdwesen modern präsentieren. Das Zielfernrohr gibt es dann beispielsweise nicht mehr in der Plastiktüte, sondern im Jutesack. Und auch die Bekleidung für Jäger ist ebenso funktional wie optisch modern.“

Für Peter Stuckmann und Melanie Kößler ist dies erst der Anfang. „Wie es unser Firmenname ‚Natur und Passion‘ erahnen lässt, brennen wir für diese Themen. Wir haben an diesem Standort große Möglichkeiten, etwas aufzubauen und wollen dies in den kommenden Jahren auch tun. Wir werden mit zwei Angestellten starten, zwei bis drei weitere Mitarbeiter werden folgen und auch die Angebotspalette wird sich ständig weiterentwickeln“, sagt er.

Zudem wird es parallel zum Geschäft einen Onlinestore geben. „Wir wollen als fachkundiger Berater für unsere Kunden vor Ort da sein, die Produkte aber auch deutschlandweit vermarkten“, erklärt Stuckmann.

