Grimmen

Wenn das keine positiven Nachrichten sind. Der Schwimmunterricht im Grimmener Naturbad muss 2020 doch nicht komplett ausfallen. Noch vor zwei Wochen sah es so aus, als müssten alle Schülerinnen und Schüler der Stadt in diesem Jahr auf den so wichtigen Schwimmunterricht verzichten. Nun wurde eine schnelle Entscheidung getroffen: Zumindest die dritten und vierten Klassen der Grundschule „ Friedrich Wilhelm Wander“ absolvieren zweiwöchige Schwimmlager im Naturbad der Trebelstadt.

Die OSTSEE-ZEITUNG nahm an einem der zehn Übungstage im 20 Grad Celsius erfrischenden Wasser teil und sprach mit den Rettungsschwimmern der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes.

80 Grundschüler nehmen teil

„Wir sind absolut glücklich, dass wir in diesem Jahr doch noch Schwimmkurse durchführen können“, sagt Mario Goß. Wie der leitende Rettungsschwimmer der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes erklärt, hätte ein kompletter Ausfall schwerwiegende Folgen gehabt. „Es wäre nur sehr schwer umsetzbar gewesen, im kommenden Jahr alle Kurse nachzuholen“, meint er.

Normalerweise absolvieren jährlich rund 200 Schüler ihre Schwimmlager im Grimmener Naturbad. „Dies sind Jungen und Mädchen der beiden Grundschulen der Stadt, sowie des Förderzentrums“, erklärt der erfahrene Rettungsschwimmer.

Zumindest 80 von ihnen können nun unter professioneller Anleitung aber doch noch Schwimmen lernen. „Wir haben nun die dritten und vierten Klassen der Grundschule ‚ Friedrich Wilhelm Wander‘ im Bad. Jeweils zehn Tage, also zwei Schulwochen, sind die Jungen und Mädchen täglich für rund drei Stunden im Bad.

Kleine Gruppen – großer Erfolg

„Anfangen tun die Viertklässler. Wir sind aktuell vier Rettungsschwimmer, ab der kommenden Woche sogar sechs“, erklärt Mario Goß. Bei jeweils 40 Leuten bedeutet dies, dass in einer Gruppenstärke von zehn Personen trainiert wird. „So können wir die Kinder im Wasser gut verteilen und intensiv mit jedem Schüler arbeiten“, erklärt der Retter der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes.

Aber die Gruppenaufteilung findet nicht nur in Corona-Zeiten statt. „Hierbei gilt das Leistungsprinzip. Wir haben bei den Viertklässlern jetzt rund 50 Prozent Nichtschwimmer. Andere haben bereits das Seepferdchen oder ein höheres Schwimmabzeichen. Eine Schülerin strebt in den beiden Wochen sogar den ‚Junior-Rettungsschwimmer‘ an“, beschreibt Mario Goß.

Aber vor allem für die Nichtschwimmer gilt in diesen Tagen, das Element Wasser kennen- und lieben lernen. „In einem ersten Schritt muss man den Kindern die Angst nehmen. Dann geht es um die richtige Technik, damit man auch sicher im Wasser unterwegs ist. Abschließend schauen wir, für welche Schwimmstufe es dann reicht. Die meisten Jungen und Mädchen werden in diesem Jahr das ‚Seepferdchen‘ ablegen“, meint er.

Vom Nichtschwimmer zum Retter

Und ein tolles Beispiel, welch positiven Folgen solch ein Schwimmlager haben kann, steht während der Schwimmkurse direkt am Beckenrand. Die 18-jährige Aylin Ewert besitzt den „Rettungsschwimmer in Silber“. In diesem Jahr darf sie das erste Mal aktiv an der Ausbildung teilnehmen.

Die 18-jährige Aylin Ewert besitzt den „Rettungsschwimmer in Silber“. In diesem Jahr darf sie das erste Mal aktiv an der Ausbildung teilnehmen. Quelle: Raik Mielke

„Wir begleiten Aylin seit Jahren. Sie hat bei uns im Naturbad die verschiedensten Schwimmstufen abgelegt und war jahrelang ein aktives Mitglied unserer Gruppe ‚Nachwuchsretter‘. In den Sommermonaten wacht sie nun am Beckenrand und wird im kommenden Jahr den Lehrschein machen, um selber Prüfungen abnehmen zu können“, beschreibt Mario Goß.

„Die Arbeit mit den Kindern macht einfach sehr viel Spaß. Ich bin noch sehr jung und kann mich gut in die Gefühlszustände der Schüler versetzen. Ich finde es enorm wichtig, dass junge Leute sicher im Wasser unterwegs sind. Denn nur wer ein guter Schwimmer ist, kann auch viel Spaß im Wasser haben“, meint die 18-Jährige.

Von Raik Mielke