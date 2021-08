Bremerhagen

Wer in den letzten Tagen auf dem Lehrpfad im Bremerhäger Forst unterwegs war, dem wird aufgefallen sein, dass sich dort etwas getan hat: Die bekannten Aufsteller mit Themen wie „Heimische Geweihträger“, „Die Fledermaus“ oder auch „Vögel des Waldes“ wurden gesäubert oder abgebaut. Auf den Flächen vor den Aufstellern und rund um den beliebten Waldspielplatz wurden die Rasenflächen gemäht und defekte Sitzbänke entfernt.

„Wir sind froh, dass der Anfang geglückt ist“, sagt Oliver Blahr (40), einer der beiden Pädagogen des Produktiven Lernens der Grimmener Robert-Koch-Schule. Eine Schulwoche lang waren er und sein Kollege Frank Weitzer (47) gemeinsam mit ihren 14 Schülern zu einer Projektfahrt im Homeland Bremerhagen des Chamäleon e.V., um in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Revierförster Hendric Wojtek im Wald tätig zu sein.

„Uns hat die Woche sehr gefallen. Es war toll, dass wir selbstständig arbeiten konnten, und das Essen hat sehr gut geschmeckt“, resümiert Schüler Max Karge (16) die Projektwoche in Bremerhagen.

Lehrpfad soll moderner werden

Und die Arbeit der Schüler war auch notwendig. Denn, obwohl sich einiges in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat, ist der Bremerhäger Wald immer noch ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Es gibt einen neuen Spielplatz, in der Waldimkerei summt es seit dem vergangenen Jahr wieder. Aber viele Schaukästen waren in die Jahre gekommen, einiges könnte moderner gestaltet werden.

In Zukunft soll auch über den Wolf als neuen Einwohner in Vorpommern informiert werden, hatte Simone Holz vom Chamäleon-Verein, die sich ebenfalls für den Naturlehrpfad engagiert, kürzlich bereits verkündet. Die Schaukästen sollen auf jeden Fall moderner werden, wünscht sie sich.

Kulturgut mit langer Geschichte

Historisches Foto vom Eingang zum Naturlehrpfad um 1980 Quelle: Hartmut Klonowski

Die Geschichte des Bremerhäger Naturlehrpfades reicht bis ins Jahr 1969 zurück. Auch damals schon waren Grimmener Schüler aktiv an der Gestaltung beteiligt, heißt es in einem Flyer des damaligen Kulturbundes Grimmen, der über den Lehrpfad und seine Geschichte bis 1990 berichtet. 26 einzelne Objekte gab es dort – von eindrucksvollen Eingangstor und Rastplätzen über zahlreiche Schaukästen zur Tier- und Pflanzenwelt bis zu Naturdenkmalen.

Kooperation mit Forstamt in Sicht

Und es gibt weitere Ideen für Bremerhagen: Mit einem Förderverein zur Pflege und zum Erhalt des Lehrpfades im Bremerhäger Forst möchten Schule und Forst weiterarbeiten. Wer Interesse hat, sich einzubringen oder diesen zu unterstützen, kann sich gerne unter Mail unterlehrpfad.bremerhagen@gmail.com melden.

Mitstreiter gesucht

„Ich finde es gut, wenn Menschen die Initiative ergreifen, um etwas zu erhalten und voranzutreiben“, sagt die Geschäftsführerin im Chamäleon e.V. Stralsund, Birgit Rubbert, dazu. Der Verein betreibt das Homeland Bremerhagen, das ehemalige Schullandheim vor Ort, in unmittelbarer Nähe. Auch Revierförster Hendric Wojtek ist angetan von einem möglichen Förderverein. „Ich finde die Idee, die Schüler aktiv mitgestalten zu lassen, toll“, sagt er. Und mit einem Förderverein könne man einerseits finanzielle Mittel gewinnen, die dort eingesetzt werden, hofft er. Andererseits seien natürlich auch Mitstreiter gefragt.

Frank Weitzer und Oliver Blahr streben außerdem nun eine Kooperation mit dem Forstamt Poggendorf und dem Chamäleon e.V. an, um Projektwochen dieser Art auch in Zukunft gewährleisten zu können. Dabei geht es darum, dass sich die Schüler jeweils Anfang des Schuljahres kennenlernen, aber – entsprechend der Aufgabe im „Produktiven Lernen“ – vor Ort aktiv werden und am Naturlehrpfad werkeln, bauen und gestalten.

Von Tristan Schekat-Blahr und Almut Jaekel