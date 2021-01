Negast: 50-Jähriger mit Hubschrauber und Hundestaffel gesucht

Grimmen

Ein 50-Jähriger, der drohte sich zu verletzen, beschäftigte in der Nacht zum Donnerstag die Polizei.

Polizeikräfte am Boden und in der Luft suchen nach 50-Jährigen

Mehrere Streifenwagen, eigene Fährtenhunde, ein Polizeihubschrauber und die Rettungshundestaffel waren in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag im Raum Negast im Einsatz. Ein 50-Jähriger drohte am Mittwochabend sich zu verletzen und verließ das Haus der Familie. Die alarmierten Beamten durchsuchten mit den Kräften am Boden und aus der Luft unter anderem ein Waldgebiet.

Am Donnerstagmorgen um fünf Uhr kam der Mann dann wieder bei seiner Familie an. Durch die Polizei wurde ein Arzt eingeschaltet.

Von Raik Mielke