Projekte in Negast, Velgast und Tribsees (Vorpommern-Rügen) profitieren von Zuschüssen aus dem Strategiefonds des Landes. Insgesamt hat Minister Lorenz Caffier am Freitag 110 000 Euro verteilt.

Minister Caffier verteilt in Vorpommern Finanzspritzen für Tourismus, Feuerwehr und Sport

