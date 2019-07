Nehringen

Was passt perfekt zu den Sommerferien? Ein richtiges Abenteuer! Und genau dieses wollen derzeit 14 Jungen und Mädchen im Nehringer Jugendgästehaus „Graureiher“ erleben. „Wir organisieren in diesen Sommerferien zwei Abenteuer-Lager. Für das nächste, welches am kommenden Montag beginnt, haben wir sogar noch einige wenige freie Plätze“, erklärt Jugendgästehaus-Leiter Basti Retzlaff.

Erstmal in ein abenteuerliches Outfit schlüpfen

Raus aus der Zivilisation und rein ins Abenteuerland Trebel. So könnte das Motto des Ferienlager lauten. Denn unmittelbar nach der Anreise geht die spannende Woche mit diversen Highlights auch schon los. „Wir haben uns das gesamte Gelände angeguckt und dann angefangen uns aus Kartoffelsäcken coole Outfits zu basteln“, beschreibt Jella Lemke. Die Achtjährige kommt aus Hohenwarth bei Grimmen und ist das erste Mal zu Gast im Jugendgästehaus „Graureiher“. „Es macht total viel Spaß sich zu verkleiden“, sagt die Grundschülerin.

Jella Lemke (8) aus Hohenwarth: "Ich bin das erste Mal hier im Ferienlager. Ich freue mich schon, wenn wir in der Trebel baden gehen." Quelle: Raik Mielke

In Steinzeit-Outfits gehüllt erkunden die Ferienkinder dann ihr Lager. „Wir schlafen die erste Nacht im Jugendgästehaus. Die Kinder haben aber den Wunsch geäußert, eine Nacht auch in den Hütten an der Feuerstelle zu übernachten“, sagt Betreuer Enno Thoms und erklärt: „Uns ist es wichtig, dass wir nicht jede Aktivität in dieser Woche einfach bestimmen. Die Ferienkinder sollen uns sagen, worauf sie Lust haben und dann gestalten wir gemeinsam die fünf Tage.“

Henirk Seid (8) aus Greifswald in einer der Hütten. Die Ferienlager-Kinder wollen mindestens eine Nacht im Freien schlafen. Quelle: Raik Mielke

Ein Ort der vielen Möglichkeiten

Und Möglichkeiten, in einer Woche in der Natur viele Abenteuer zu erleben, bietet der Standort direkt an der Trebel definitiv. „Wir sind in unseren Steinzeit-Outfits losgezogen und haben Holz gesammelt“, erklärt Alexander Mau. Wie der Elfjährige aus Born erzählt, wollen die Ferienkinder ein Lagerfeuer machen und sich dann Stockbrot schmecken lassen. „Ich hätte nicht gedacht, dass man so viel Holz sammeln muss“, sagt er.

Brauchen wir nicht noch Pfeil und Bogen?

Stimmt also schon Mal das Outfit und für gemütliche Stunden am Lagerfeuer ist auch gesorgt. Aber wie verteidigen sich echte Steinzeitmenschen an der Feuerstelle. Na klar – mit Pfeil und Bogen. „Diese könnt ihr euch ganz einfach bauen“, sagt Enno Thoms und zeigt den Jungen und Mädchen, dass sich Weiden-Äste besonders gut eignen. „Wir haben die Äste mit einer Schere abgeschnitten und anschließend mit einem Messer von der Rinde befreit. Dann einfach ein Schnur ranknoten und ein paar Pfeile aus Holz schnitzen und schon waren wir fertig“, beschreibt Dennis Patzak (9) aus Abtshagen.

Alexander Mau (11) aus Born: "Wir haben schon Holz gesammelt für einer Lagerfeuer und wollen dann Stockbrot essen." Quelle: Raik Mielke

„Die ersten Stunden im Ferienlager haben schon so richtig Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, was uns diese Woche noch alles erwartet“, sagt Emil Schulz (9) aus Abtshagen.

Betreuer Enno Thoms zeigt den Kinder, wie man sich mit einfachsten Mitteln ganz schnell Pfeil und Bogen basteln kann. Quelle: Raik Mielke

Mit dem selbstgebauten Floß auf der Trebel schippern

Und Ideen haben die Organisatoren des Jugendgästehauses zu Genüge. „Der Sommer soll ja in dieser Woche so richtig heiß zurückkommen“, sagt Enno Thoms und zählt auf: „Wir werden definitiv viel Zeit am Wasserwanderrastplatz verbringen. Dort können die Kinder baden und wir werden mit Sicherheit eigene Flöße bauen.“ Zudem sind eine Nachtwanderung, eine Olympiade der ganz besonderen Art und viele kreative Basteleien geplant. „Unser Ziel ist es, dass die Teilnehmer des Ferienlagers die Natur als Abenteuer-Spielplatz erkennen.“ Na dann: Viel Spaß!

Emil Schulz, Alexander Mau und Dennis Patzak (v.l.n.r.) schnitzen sich aus Weidenhölzern einen Bogen. Quelle: Raik Mielke

Raik Mielke