Nehringen: Jugendgästehaus „Graureiher“: kämpft mit Folgen der Corona-Krise

Bisher absolut ein Jahr zum Vergessen für das Jugendgästehaus „Graureiher“ in Nehringen. Noch im Februar freute sich Leiter Basti Retzlaff über viele Anmeldungen für die breitgefächerten Angebote. Am 15. März wurde die Arbeit dann aber wegen der verschärften Corona-Maßnahmen eingestellt. Langsam wird nun der Betrieb wieder hochgefahren.

Im OZ-Interview erklärt Basti Retzlaff, welche Folgen die Pandemie für das Jugendgästehaus hat, welche erfreulichen Trends es dennoch gibt und was das Team des „Graureihers“ für die Sommermonate plant.

Die Trebelregion wirkt wie immer idyllisch. Aber zu diesem Zeitpunkt des Jahres auch idyllisch ruhig. Gibt es aktuell überhaupt Events beziehungsweise Übernachtungsreservierungen im Jugendgästehaus?

Es ist viel zu ruhig. Seit Mitte März konnten wir keine Veranstaltungen anbieten. Inzwischen dürfen wir unser Jugendgästehaus wieder zu 60 Prozent auslasten. Aber wir kommen bei Weitem nicht auf diese Auslastungszahlen. Lediglich vereinzelt haben wir Reservierungen von Übernachtungsgästen. Alle Buchungen wurden in den zurückliegenden Wochen storniert. Dies betrifft die schulischen Veranstaltungen ebenso wie private Vermietungen.

Von März bis Ende Juni besuchen Sie sonst viele Schulklassen und absolvieren das Steinzeit- oder Piratenlager. Gab es diesbezüglich irgendwelche Events?

Ja und in diesem Jahr hatten wir diesbezüglich so viele Reservierungen wie seit Jahren nicht. Von März bis Ende Juni haben uns bereits 25 Schulklassen abgesagt. Das ist eine Katastrophe und bedeutet Verluste im sechsstelligen Bereich. Einige wenige Schulen haben die geplanten Piraten- und Steinzeitlager auf die Zeit nach den Sommerferien verschoben. Wir nehmen aktuell auch wieder Reservierungen für diese Abenteuertage an. Jedoch ist bei vielen die Unsicherheit in Sachen Planungssicherheit deutlich spürbar.

Der Wasserwanderrastplatz konnte in den letzten Wochen wieder genutzt werden. Wie sieht es diesbezüglich aus?

Dies war am Pfingstwochenende der erste Lichtblick des Jahres. Unser Campingplatz war komplett ausgelastet. Wir hatten diverse Camper und Wasserwanderer aus ganz Deutschland zu Gast. Dies macht ein wenig Hoffnung.

Viele Camper machten es sich an Pfingsten auf dem Campingplatz des Jugendgästehauses „Graureiher“ gemütlich. Quelle: Jugendgästehaus „Graureiher“

Welches Feedback haben die Camper gegeben?

Es gab überaus positive Rückmeldungen. Die Leute waren angetan von der tollen Natur hier an der Trebel. Für viele ist der Wasserwanderrastplatz mit unserem angrenzenden Campingplatz inzwischen ein Geheimtipp. In diesem Jahr mussten wir an Pfingsten sogar Leute wegschicken, weil einfach alles besetzt war.

Gibt es konkrete Planungen für die Sommerferien und den Spätsommer?

Planungen gibt es definitiv. Wir werden drei abenteuerliche Sommerferienlager anbieten. Die ersten beiden Ferienlager sind bereits fast ausgebucht. Darum bieten wir vom 19. bis 24. Juli ein drittes Camp an und wollen hiermit vor allem Familien ansprechen, die so kurzfristig keinen Urlaub mehr buchen konnten.

Des Weiteren gibt es einige Reservierungen. Beispielsweise wollen die Rostocker Goalballer im September bei uns ein Trainingslager durchführen. Derzeit besteht auch für Schulklassen noch die Möglichkeit, eines unserer Angebote zu buchen.

Wurden die Kosten für die Schulklassen erstattet?

Ja und das sogar ohne Stornokosten. Wir wollen auch in den nächsten Jahren mit den verschiedensten Einrichtungen zusammenarbeiten und für uns war es ganz einfach eine Frage der Fairness, den kompletten Preis zu erstatten.

Das neue Sanitärgebäude am Wasserwanderrastplatz in Nehringen kommt bei den Campern sehr gut an. Quelle: Raik Mielke

Hat das komplette Team während der Corona-Zeit seinen Arbeitsplatz behalten?

Wir waren in der glücklichen Situation, dass unser Trägerverein sich entschlossen hat, uns nicht in Kurzarbeit zu schicken. Zeitweise waren wir in anderen Bereichen des Vereins tätig. In den letzten Wochen haben wir das gesamte Außengelände auf Vordermann gebracht.

Sie wollten die erste Landesmeisterschaft des Spiels „Erobere die Flagge“ durchführen. Diese musste ebenfalls ausfallen. Gibt es Überlegungen, diese nachzuholen?

Auf jeden Fall werden wir einen neuen Anlauf starten und dieses sportliche Strategiespiel nach Nehringen holen. Wahrscheinlich aber erst im kommenden Jahr.

Information zum Wasserwanderrast- und Campingplatz Der Wasserwanderrastplatz ist ganzjährig geöffnet. Die Sanitäranlagen stehen in den Sommermonaten zur Verfügung. Das Ausleihen von Kanus und Kajaks ist nur in Absprache und mit Voranmeldung möglich. Telefonisch ist die täglich unter der Handynummer 0152 / 317 68 300 zwischen 10 und 18 Uhr möglich. Der Zeltplatz bietet bis zu 25 Stellplätze und bietet einen Grillplatz, eine Feuerstelle sowie einen Spielplatz.

Von Raik Mielke