Nehringen: Jugendgästehaus hofft auf Klassenfahrten im Herbst

Ein Jahr zum Vergessen für das Jugendgästehaus „Graureiher“ in Nehringen. In Corona-Zeiten stornierten 30 Klassen ihre Ausflüge nach Nehringen. Lediglich drei Schulklassen traten bis dato zu ihren Klassenfahrten an. Das Team um Jugendgästehaus-Leiter Basti Retzlaff versucht, das Beste aus der aktuellen Situation zu machen. Was für den Herbst geplant ist und wie die Planungen für das Jahr 2021 laufen, erklärt er im OZ-Interview.

Normalerweise würde in wenigen Wochen die Saison im Jugendgästehaus langsam beendet werden. Wie fällt ihr Resümee aus?

Das Jahr war natürlich viel zu ruhig. Mitte März beginnend, konnten wir bis zu den Sommerferien quasi keine Veranstaltungen anbieten. Und auch als wir das Jugendgästehaus wieder zu 60 Prozent auslasten durften, kamen wir bei Weitem nicht auf diese Zahlen. Es war ein Jahr, in dem wir vereinzelt Übernachtungsgäste begrüßen konnten. Alleine 30 Schulklassen stornierten ihren Aufenthalt. Bis Ende September stehen so lediglich drei Klassenfahrten, die wir betreut haben, zu Buche.

Ein seltenes Bild im Sommer 2020. Kinder auf dem Gelände des Jugendgästehauses „Graureiher“ in Nehringen. Hier vergnügt beim Sommerferienlager. Quelle: Raik Mielke

Wie Sie angesprochen haben, besuchen das Jugendgästehaus von März bis Ende Juni viele Schulklassen und absolvieren das Steinzeit- oder Piratenlager. Diese mussten allesamt ausfallen. Werden die Klassenfahrten nachgeholt?

Derzeit zeichnet sich ab, dass wir 2021 von April bis zu den Sommerferien ausgebucht sein werden. Zudem werden neue Schulen ihr Interesse bekunden, so dass es aus jetziger Sicht so aussieht, als müssten wir auch diverse Absagen erteilen. In der Regel ist es so, dass Schulen aus organisatorischen Gründen jeweils einen festgeschriebenen Zeitraum für ihre Klassenfahrten haben. Darum wollen wir nun die Saison bewusst verlängern und auch noch den Herbst 2020 als Option für Schulen anbieten.

Was genau schwebt Ihnen diesbezüglich vor?

Rein theoretisch könnten bis zum Jahresende auf unserem weitläufigen Gelände Klassenfahrten stattfinden. Wir haben ein Konzept entwickelt, wie wir auch bei herbstlichen Witterungsbedingungen eine abenteuerliche Woche organisieren können. Hierbei geht es nicht darum, irgendwie das Jahr noch zu retten. Es soll einfach ein Angebot für die Schulklassen sein. Wir haben ein großes Gelände mit viel frischer Luft und können auch größere Gruppen problemlos unterbringen.

Der Wasserwanderrastplatz wurde in Corona-Zeiten mehr genutzt als in den Vorjahren. Hier versucht sich Jugendgästehaus-Leiter Basti Retzlaff beim Stand-up-Paddling. Quelle: Raik Mielke

Wie lief es in Corona-Zeiten auf dem Wasserwanderrastplatz?

Am Pfingstwochenende hat sich bereits abgezeichnet, dass das Interesse größer als in den Vorjahren ist. Der Campingplatz war zu dieser Zeit komplett ausgelastet. Wir hatten diverse Camper und Wasserwanderer aus ganz Deutschland zu Gast. Zwar war der Zeitraum, in dem der Wasserwanderrastplatz genutzt werden konnte kürzer, jedoch hatten wir viel mehr Zulauf. Erstaunlich hierbei, wir hatten auch viele Besucher, die sonst eher ins Ausland fliegen und sich dort in Hotels verwöhnen lassen. Diese wollten aber nicht ganz auf ihren Urlaub verzichten und nutzen den Campingplatz für einen Kurzurlaub im Grünen.

Welches Feedback haben die Camper gegeben?

Es gab überaus positive Rückmeldungen. Die Leute waren angetan von der tollen Natur hier an der Trebel. Für viele ist der Wasserwanderrastplatz mit unserem angrenzenden Campingplatz inzwischen ein Geheimtipp.

In den Sommerferien konnten Sie zwei Ferienlager durchführen. Waren diese trotz diverser Einschränkungen ein Erfolg?

Ich würde die beiden Wochen als unser Highlight des Jahres bezeichnen. Wir hatten 44 Kinder in zwei Durchgängen auf dem Gelände und alle haben ausnahmslos von der Zeit im Jugendgästehaus geschwärmt. Wir haben noch gar nicht für die Ferienlager im Sommer 2021 aufgerufen und jetzt schon wieder einige Anmeldungen.

Gibt es bereits Reservierungen für den bevorstehenden Herbst?

Es gibt derzeit kleinere Reservierungen und ein echtes Highlight. Im Oktober haben wir die erfolgreichen Goalballer aus Rostock bei uns zu Gast. Sie absolvieren in der Sporthalle in Grammendorf ein Trainingslager und werden auf unserem Gelände die Zeit zwischen den Trainingseinheiten abenteuerlich verbringen. Wie bereits angesprochen, hoffen wir zudem auf weitere Reservierungen von Schulklassen oder anderen Vereinen.

Hat das komplette Team während der Corona-Zeit seinen Arbeitsplatz behalten?

Wir waren in der glücklichen Situation, dass unser Trägerverein sich entschlossen hat, uns nicht in Kurzarbeit zu schicken. Zeitweise waren wir in anderen Bereichen des Vereins tätig. In den vergangenen Monaten haben wir das gesamte Außengelände auf Vordermann gebracht und Arbeiten erledigt, für die im normalen Betrieb kaum Zeit wären.

Von Raik Mielke