Nehringen

So viel Müll! In die Ferienfreizeit nach Nehringen reisten die zwölf Mädchen und Jungen nicht mit Taschen und Rücksäcken, sondern auch mit jeder Menge Abfall. Eine Woche lang hatten sie, die die Herbstferienwoche im Jugendgästehaus „Graureiher“ verbringen, zuvor zu Hause Müll gesammelt. Als die riesigen Säcke ausgekippt waren, war ein gesamter großer Raum mit Abfall gefüllt. „Nachhaltigkeit“ ist das Thema der Woche – organisiert vom Opernale-Institut mit Sitz in Jager.

Kimi Gelath (11 Jahre) aus Demmin und August Bär (13) aus Jager sind gerade dabei, rostige Nägel zu verschweißen. „Das wird eine Armmanschette für einen Kampfanzug, den wir basteln“, erzählen die Jungen. Auswahl im Müll für ihre Kostüme gebe es genug – so viel Abfall auf einem Haufen hatten die Jungen zuvor noch nicht gesehen. „Und das alles von nur einer Woche“, sind sie erstaunt.

So viele Ideen

Vormittags hatten sie begonnen, aus dem Müll zunächst Türme zu bauen – zwei Meter in die Luft ragte der höchste. Dann machten die Kinder mit dem Abfall Musik. „Dabei ging es vor allem um Rhythmus“, sagt Projektmitarbeiterin Therése Altenburg. „Wir haben das aus den Müllbergen rausgesucht, was Klang hat“, erzählt Kimi. Dinge, die tiefe Töne erzeugen und rasseln, und andere, die für die hohen Töne verantwortlich sind, waren schnell gefunden – und so sogar Beethoven „nachgespielt“, bevor aus den eigentlich weggeworfenen Utensilien wie Dosen, Joghurtbechern, einem alten Reifen, Metallstäbchen, Nägeln & Co. ein Windspiel entstand.

Nachhaltigkeit ist das große Thema der Herbstferienfreizeit des Openale-Vereins. Die Mädchen und Jungen haben dafür zu Hause eine ganze Woche lang Müll gesammelt und basteln nun allerlei daraus – hier ist ein Windspiel entstanden. Gleichzeitig erforschen sie, wie viel Abfall vermieden werden kann. Quelle: Almut Jaekel

Schon am Montag haben sich Kimi und August und die anderen zehn Kinder kennengelernt, als zu Beginn des Ferienangebots eine Schatzsuche durch Nehringen auf dem Programm stand. „Ich war noch nie in einem richtigen Ferienlager, und es gefällt mir hier sehr gut“, sagt Kimi. Er hat den Tipp für das Ferienangebot von Tim Weier (10), der ebenfalls in Demmin lebt und dort von seiner Lehrerin vom Opernale-Institut gehört hatte.

Kreisläufe wichtig

„Ausgehend von den 17 Nachhaltigkeitskriterien der Vereinten Nationen finden die Jungen und Mädchen heraus, welche davon besonders für eine künstlerische Umsetzung geeignet sind“, erzählt Henriette Sehmsdorf, Theaterpädagogin und bei den Opernale-Projekten unter anderem für die künstlerische Leitung und Konzeptionen zuständig. „Für mich war es absolut unfassbar, wie viel Müll sich im Laufe einer Woche ansammelt“, sagt sie. Und daraus bauten wir zum Beispiel ein kleines Schlagzeug, mit dem wir ein Telefongespräch inszenierten“, berichtet Musikpädagogin Heike Elftmann.

Doch es geht nicht nur darum, was aus ausgesonderten Dingen, mit Abfall und Müll noch entstehen kann. Sehmsdorf: Es geht um Kreisläufe um Nachhaltigkeit, aber auch darum, wie wir überhaupt erst so viele Verpackungen vermeiden. Die Kinder sehen hier bewusst, wie viel wir überhaupt verbrauchen.“

Themen spielerisch und künstlerisch aufarbeiten

Nicht alles, was zu den 17 Zielen der Nachhaltigkeit gehört – wie hochwertige Bildung oder Industrie, Innovation und Infrastruktur – kann in dieser einen Woche detailliert unter die Lupe genommen werden. Die Kinder greifen sich die Themen heraus, die ihnen wichtig sind. Wie zum Beispiel „Leben unter Wasser“.

„Und diese Themen werden von uns – weil wir eben das Opernale-Institut sind – spielerisch und künstlerisch aufgearbeitet“, erzählt Henriette Sehmsdorf. Impulse setzen, zum Nachdenken anregen und das alles in der Region, das sei es, was sich der Verein auf die Fahnen geschrieben und was auch die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) e. V. mit diesen von ihr geförderten Projekten „Künstler öffnen Welten“ im Sinn hat.

Da passt es sehr gut zum Thema Nachhaltigkeit, dass im Laufe der Woche ein Besuch in der Biogärtnerei „Schnelles Grünzeug“ im Nachbardorf Dorow auf dem Programm steht, in der wieder ganz andere, aber ebenso nachhaltige Kreisläufe angewendet werden. Paddeln und ein Besuch im Vogelpark stehen außerdem auf dem Programm. „Und wir werden 100 Eicheln pflanzen“, plant die Projektleiterin Sehmsdorf. Klar wissen alle, dass davon wohl maximal zehn Prozent überleben. Aber besser, als würde man gar nichts tun. Das sei doch bei allen Dingen so, sagt sie.

