Nehringen: So abenteuerlich sind die Ferien trotz Corona im Jugendgästehaus „Graureiher“

Nehringen

Eine Woche lang leben wie in der Steinzeit, der frühesten Epoche der Menschheitsgeschichte. Dies erleben derzeit insgesamt 44 Jungen und Mädchen aus der gesamten Region. In zwei Durchgängen bietet das Jugendgästehaus „Graureiher“ in Nehringen diese abenteuerlichen Tage für Ferienkinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an.

Die OSTSEE-ZEITUNG besuchte das Steinzeitlager direkt an der Trebel, traf viele gut gelaunte Ferienkinder und sprach mit Jugendgästehausleiter Basti Retzlaff über die Besonderheiten in Corona-Zeiten.

In diesem Jahr das erste richtige Highlight

„Endlich ist Leben in unser Jugendgästehaus eingezogen“, freut sich Leiter Basti Retzlaff. Die beiden Ferienlager in dieser und der kommenden Woche sind in Corona-Zeiten leider die ersten Highlights in diesem Jahr. „Wir hatten uns sehr viel für 2020 vorgenommen. Unsere Bücher waren gefüllt mit Buchungen für die verschiedensten Aktivitäten. Leider mussten sämtliche Klassenfahrten abgesagt werden. Nichtsdestotrotz freuen wir uns jetzt riesig auf die beiden Ferienlager und wollen den Jungen und Mädchen eine unvergessliche Zeit bereiten“, sagt Retzlaff.

Doch bei all der ausgelassenen Freude müssen sich die Veranstalter des Jugendgästehaus an einige Regeln halten. „Wir machen zwei Durchgänge mit jeweils 22 Ferienkindern. Diese verbringen die Zeit als feste Gruppe. Sind also von anderen Gästen im Jugendgästehaus separiert. Wir achten zudem auf die Abstandsregelung, regelmäßige Desinfektion und das Durchlüften der Räumlichkeiten im Zweistundentakt“, zählt der Leiter der Einrichtung auf.

Eine Woche mit Abenteuern im Stundentakt

Aber trotz all der Vorsichtsmaßnahmen soll die Woche für die Kinder eine abenteuerliche Reise werden. „Das Ferienlager findet unter dem großen Titel , Steinzeitlager’ statt. Wir werden eine Nacht im Freien schlafen, den Kindern zeigen, wie man mit einem Feuerstein hantiert oder uns selber Steinzeit-Mode basteln“, sagt Basti Retlaff.

Ronja Garling (10) aus Rostock "Am meisten habe ich mich darauf gefreut, neue Freunde kennenzulernen." Quelle: GRM

Zudem will man das schöne Wetter nutzen und so häufig wie möglich an der frischen Luft sein. „Wir haben die Trebel direkt vor der Tür und so wird der feuchtfröhliche Badespaß natürlich nicht zu kurz kommen“, verspricht der Leiter des Jugendgästehauses und zählt auf: „Die Kinder waren schon in der Trebel schwimmen. Zudem wollen wir eine Kanu-Tour durchführen und haben viele Spiele im Wasser vorbereitet.“

Wie Basti Retzlaff erklärt, sollen die Kinder aber selbstständig aus den verschiedenen Angeboten auswählen und die Zeit im Jugendgästehaus nach ihren Wünschen und Vorstellungen verbringen.

Survival-Tricks kommen bei den Knirpsen super an

Und so stand der Spaß für die Knirpse ab der ersten Minute im Ferienlager im Mittelpunkt. „Wir haben in diesem Jahr die Anreise auf den Sonntag verlegt und alle Eltern und Ferienkinder mit einem Burger-Abend begrüßt. Dies kam super an. Für die Eltern ist die Anreise am Sonntag stressfreier und durch den gemeinsamen Grillabend konnten sich alle perfekt kennenlernen“, findet Basti Retzlaff.

Jonas Knull (12) aus Dolgen "Ich war im letzten Jahr in den Sommerferien schon hier. Die Woche macht mir sehr viel Spaß." Quelle: GRM

„Ich möchte ganz viele neue Freunde kennenlernen“, sagt die zehnjährige Ronja Garling. Sie kommt aus Rostock und hat damit die weiteste Anreise. „Die meisten Kinder kommen aus der Region Tribsees und Grimmen, sowie Stralsund und Greifswald“ informiert Basti Retzlaff. Und das Vorhaben von Ronja Garling konnte sofort realisiert werden. „Ich habe schon am ersten Tag nette Leute kennengelernt und freue mich auf viele Abenteuer mit ihnen“, sagt die Zehnjährige.

Marlena Wichering (7) aus Krönnevitz "Ich finde es cool, dass wir in der Trebel baden können und gelernt haben, wie man Feuer mit einem Feuerstein anmacht." Quelle: GRM

Für Jonas Knull sind es sogar ganz besondere Tage. „Ich feier am Mittwoch meinen zehnten Geburtstag und will eine kleine Party geben“, sagt er. Am liebsten verbringt er die Zeit in der Trebel. „Es macht super viel Spaß, mit den anderen im Wasser zu toben“, sagt Jonas Knull.

„Ich will eine Nacht im Freien schlafen und habe überhaupt keine Angst“, sagt die siebenjährige Marlena Wichering, die das erste Mal ihre Ferien im Jugendgästehaus verbringt.

Von Raik Mielke