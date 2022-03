Nehringen

Es rattert und klappert ordentlich, wenn man über die historische Trebelbrücke in Nehringen fährt. Das ist gewollt, denn schließlich soll die Brücke an das historische Vorbild erinnern, das einst die Länder Mecklenburg und Pommern verband. Einer der vielen Balken der Brücke macht derzeit allerdings Sorgen, weil er beschädigt ist und in absehbarer Zeit ausgetauscht werden muss. Das wurde bereits im vergangenen Jahr in einem Gutachten festgestellt.

Kosten werden geteilt

In nächster Zeit wird das allerdings nicht passieren. Denn in der jüngsten Gemeindevertretersitzung Grammendorfs legten die Mitglieder fest, den Zustand der Brücke und des einzelnen Balkens zunächst zu beobachten. Eine akute Gefahr gehe derzeit davon nicht aus, sagt Bürgermeister Udo Peters.

Im Laufe des Jahres werde wieder ein Gutachten erstellt und danach entschieden, was vor Ort geschehen muss. Bevor es zu Reparaturen an der Brücke kommen kann, muss die Gemeinde Grammendorf dann das Gespräch mit der Stadt Dargun über die gemeinsame Finanzierung und den Ablauf suchen, da die Kosten generell zwischen beiden Kommunen geteilt werden.

Ein Jahrhundert geplant

Der unmittelbare Vorgängerbau der jetzigen Trebelbrücke in Nehringen war 2011 wegen Baufälligkeit abgebrochen und nach den Plänen der Vorgängerin erneuert worden. Seit Sommer 2012 ist die 44,5 Meter lange und 3,50 Meter breite Brücke wieder für Fahrzeuge bis 2,5 Tonnen befahrbar. Allerdings wird sie auf beiden Seiten der Trebel durch Betonteile auf zwei Meter reduziert. Die Spannweite beträgt sieben Meter. Einen ersten Übergang über die Trebel gab es bereits im Mittelalter. Der wurde 1505 jedoch zerstört. Pläne, eine Brücke zu errichten hatte die schwedische Regierung seit 1780 , aber erst nach 1900 wurde die holzerne Klappbrücke konkret. Im Sommer 1911 wurde sie eingeweiht.

Von aj