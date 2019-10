Neu auf Erden: Eva, Mia und Mohammad

Stralsund

Im Helios Hanseklinikum Stralsund gab es wieder einige Geburten: Am 14. Oktober um 14.58 Uhr kam hier Eva Shikhozur Welt, 54 cm groß und 3705 g schwer, zu Hause ist das Mädchen in Stralsund.

Ebenfalls am 14. Oktober wurde Dian Liev Lampgeboren. 16.40 Uhr war er da, maß 52 cm und wog 3040 g. Auch sein Zuhause ist Stralsund.

In Zingst wurde am 15. Oktober auf die Ankunft von Lennox Odin Thomassekangestoßen. 4.18 Uhr hatte der Junge in Stralsund das Licht der Welt erblickt, 46 cm groß und 3075 g schwer.

In Grimmen freute man sich am 15. Oktober über die Geburt von Antonia-Melissa Asimionesei (50 cm, 3180 g). 14.27 Uhr war sie da.

Am 18. Oktober, 8.21 Uhr, wurde Jonas Görkein Stralsund geboren, 54 cm groß und 3685 g schwer. Zuhause ist er in Karlshagen auf der Insel Usedom.

Auf Rügen lebt nun Mia Lou Lüthke, geboren ebenfalls am 18. Oktober, 13.55 Uhr, im Krankenhaus Stralsund. Bei ihrer Ankunft maß Mia 51 cm und wog 3530 g.

Auch Mohammad Al Shamikam am 18. Oktober in Stralsund zur Welt. 14.54 Uhr war er da, 53 cm groß und 3400 g schwer.

Allen Kindern und ihren Eltern wünscht die OZ alles Gute!

Von OZ