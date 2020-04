Neuansiedlung am Pommerndreieck: Hoyer baut riesige Tanklager bei Grimmen

Klevenow

Der Gewerbestandort „Pommerndreick“ an der Autobahn 20 bei Klevenow wächst. Die Hoyer Unternehmensgruppe lässt dort derzeit ein neues Verkaufsbüro samt Automaten-Tankstelle und Umschlag-Tanklager errichten – verlegt damit ihren Standort in der Region von Grimmen in die Gemeinde Süderholz, wie Hoyer-Pressesprecher Thomas Hartmann informiert.

„Noch agieren wir von einem kleinen angemieteten Verkaufsbüro in Grimmen aus. Mit dem neuen Standort wollen wir uns moderner aufstellen und den Standort festigen“, sagt er. Das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in dem niedersächsischen Visselhövede hat, plant die Fertigstellung zum Jahresende.

Investition im hohen sechsstelligen Bereich

Die Vorteile des neuen Standortes liegen auf der Hand. „Durch die Autobahn mit Anschlussstelle direkt am Standort Pommerndreieck haben wir eine sehr gute Anbindung in alle Richtungen. Schließlich werden vom Standort Grimmen aus nicht nur Kunden im Umkreis, sondern auch auf der Insel Rügen versorgt“, sagt der Pressesprecher. Ein weiterer Vorteil sei, dass das Areal am Pommerndreieck vernünftige Stellflächen für Lkw biete.

Eine Investitionssumme im hohen sechsstelligen Bereich lässt sich das niedersächsische Unternehmen den neuen Standort kosten. Knapp 5000 Quadratmeter groß ist das Hoyer-Gelände am Pommerndreieck, auf dem riesige Tanklager für Heizöl und Diesel verbaut werden. „Fünf Tanklager mit je 50 000 Liter Fassungsvermögen und drei Tanklager für je 100 000 Liter“, macht Thomas Hartmann deutlich.

Derzeit würden die Bautätigkeiten ruhen. „Die Archäologen untersuchen vor Ort den Baugrund“, erklärt er. Nur wenige Wochen seien dafür eingeplant. „So nichts von historischer Bedeutung gefunden wird, soll es nach den Untersuchungen zügig vorangehen“, sagt Hartmann.

Mitarbeiter werden noch gesucht

Am neuen Standort, der zur Hoyer-Niederlassung Neustadt-Glewe gehört, sollen künftig vier kaufmännische Mitarbeiter tätig sein. „Bislang haben wir in Grimmen einen Mitarbeiter und einen Azubi“, berichtet Hartmann. Platzmangel sei bislang der Grund gewesen, warum das Personal nicht aufgestockt worden sei. Nun suche das Unternehmen unter anderem deshalb noch kaufmännische Angestellte für den Vertrieb und auch Kraftfahrer. „Nicht zwingend nur für den Standort Grimmen“, berichtet er.

Seit 2018 hat die Hoyer Unternehmensgruppe ihr eigenständiges Verkaufsbüro mit Automaten-Tankstelle in der Stoltenhäger Straße in Grimmen. Zuvor ist das Unternehmen in Kooperation mit einem Brennstoffhandel in der Trebelstadt vertreten gewesen. „Unsere Hauptzielgruppe für die Automaten-Tankstelle sind natürlich die Lkw. Aber auch Pkw können am neuen Standort Diesel und AdBlue tanken“, berichtet Hartmann.

Das Unternehmen Hoyer Die Historie der Unternehmensgruppe Hoyer beginnt 1924, als Wilhelm Hoyer in der Rotenburger Straße in Visselhövede sein Unternehmen aus der Taufe hob. Ihren Hauptsitz hat die Unternehmensgruppe heute noch in der niedersächsischen Stadt. In drei Generationen entwickelt sich das Ein-Mann-Unternehmen des Gründers in den darauffolgenden mehr als 90 Jahren die Firmengruppen. Heute ist die Unternehmensgruppe deutschlandweit mit rund 150 Verkaufsbüros vertreten. 1900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt zählt die Firmengruppe.

Interessenten gibts auch für noch freie Flächen

Mit der Gewerbeansiedlung macht sich nun die Erweiterung des Pommerdreiecks für die Gemeinde Süderholz bezahlt. Auf ihrem Teil des Gewerbestandortes, den sie sich mit der Stadt Grimmen teilt, haben sich seit der ersten Erschließung bereits die Bioanica GmbH, die Kaufhaus Martin Stolz GmbH mit zwei Objekten, die Akku sys Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH, eine Tankstelle und die Fast-Food-Kette McDonalds angesiedelt. Mehr als 100 Menschen arbeiten mittlerweile an dem Gewerbestandort.

Süderholz' Bürgermeister Alexander Benkert, Landrat Stefan Kerth und Siegmund Kunath (v. l.), zu dem Zeitpunkt noch Bauamtsleiter der Gemeinde Süderholz, gaben im Oktober 2018 den 2. Erschließungsabschnitt des Gewerbegebietes "Pommerndreieck" frei. Quelle: Anja Krüger

Erst im Oktober 2018 sind 20 Hektar mehr Fläche für Gewerbeansiedlung mit einer neuen Erschließungsstraße freigegeben worden. „Über die Neuansiedlung der Firma Hoyer freuen wir uns natürlich sehr“, sagt Süderholz Bürgermeister Alexander Benkert. Es gebe auch Interessenten für die noch zur Verfügung stehenden Flächen, berichtet er. Da aber noch nichts in Papier und Tüten sei, wolle er noch nicht mehr „verraten“.

Von Anja Krüger