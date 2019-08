Grimmen

Manfred Hamer muss geduldig sein. Der 69-jährige Grimmener streift wann immer es die Zeit zulässt, mit seinen zwei Fotoapparaten und seinem Stativ durch die Region. Suchend blicken seine Augen dann umher, denn er ist stets auf der Jagd nach schönen Naturfotos. Es sind auch die kleinsten Tiere, die ihn faszinieren. Am Montagabend eröffnete er in der Volkshochschule seine neueste Ausstellung. Bis zum 26. September können Besucher hier ein Auge auf die prächtigsten Schmetterlinge und Libellen werfen, die Manfred Hamer in den Trebelwiesen und am See „Schafwäsche“ bei Poggendorf vor die Linse flatterten.

20 Prozent der Schmetterlingsarten ausgestorben

Sein Hobby ist heutzutage wichtiger denn je. 20 Prozent der Schmetterlingsarten gelten bereits als ausgestorben. Vor allem die Tagfalter sind betroffen. „In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nachweislich noch 1300 Arten Kleinschmetterlinge und 982 Großschmetterlinge“, sagt Volker Wachlin. Der Greifswalder arbeitet ehrenamtlich für das Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle, ist Landeskoordinator im Bundesland und arbeitet eng mit Fotograf Manfred Hamer zusammen. Der Schmetterlings-Spezialist bestimmt die Schmetterlingsarten, die Manfred Hamer fotografierte. Für die Libellen konnte er Libellen-Fachmann Dirk Pape-Lange gewinnen. Nun hängen die großformatigen Fotos also mit den richtigen Bezeichnungen im Flur der Volkshochschule und erwarten die Gäste.

Kitas und Schulen sind herzlich willkommen

Zur Eröffnung informierte Volker Wachlin in einem Vortrag aber auch über die Arbeit der ehrenamtlichen Naturschützer. Um zu erkunden, wie die Natur auf die zunehmende Homogenisierung der Landschaft, auf die immer schnellere und intensivere Landnutzung reagiert, hat das Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle im Jahr 2005 ein ehrgeiziges Projekt begonnen. In ganz Deutschland sollen tagfliegende Schmetterlinge dauerhaft beobachtet werden, um Entwicklungen der Falterbestände zu verfolgen – das sogenannte Tagfalter Monitoring Deutschland. Nur so könne ermittelt werden, welche Arten vom Aussterben bedroht sind und geschützt werden müssen.

Irene Melzer, Leiterin der Volkshochschule Grimmen, würde sich besonders freuen, wenn auch Kinder aus Schulen und Kindergärten mit ihren Lehrern oder Erziehern in die Ausstellung kommen würden. Nicht nur weil die Bilder so farbenfroh und hübsch anzusehen sind, sondern damit auch die Kleinsten über das wichtige Thema informiert werden. Öffnungszeiten: montags bis donnerstag: 8 bis 16 uhr; freitags: 8 bis 12 Uhr; Eintritt frei

