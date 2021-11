Neue Blumenfiliale in der Grimmener Friedrichstraße soll im April öffnen 

Grimmen

Direkt an der Grimmener Ampelkreuzung in der Friedrichstraße entsteht derzeit ein neues Geschäftshaus. In unmittelbarer Nähe zur dort ansässigen Postfiliale wurde bereits ein Fundament gegossen und der Rohbau hochgezogen. Wie Maik Hühnel – Geschäftsführer von Profiflor – erklärt, soll dort im kommenden Frühjahr ein neues Blumengeschäft entstehen. Es ist bereits die neunte Filiale des Unternehmens.

Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit Maik Hühnel über die Pläne für den neuen Standort in der Trebelstadt, mit welcher Geschäftsidee er seit 2003 den Dumpingpreisen der Supermarktketten entgegenwirkt und warum sich die für Februar geplante Eröffnung verschieben wird.

Schon lange in der Trebelstadt auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück

„Wir sind schon längere Zeit in Grimmen auf der Suche nach einem geeigneten Standort gewesen“, sagt er und erklärt: „Uns gefällt die Stadt sehr gut und auch aus logistischen Gründen macht es Sinn, in Grimmen unsere neunte Filiale zu eröffnen.“

Angefangen im Jahre 2003 mit einem ersten Blumengeschäft in Güstrow, gibt es inzwischen drei weitere Filialen in Stralsund sowie Geschäfte in Malchow, Bützow, Greifswald, Röbel und Wustrow. „Da unsere Geschäfte täglich frisch beliefert werden, passt Grimmen perfekt in unsere Route hinein. Wir freuen uns sehr, dass es nun endlich geklappt hat und wir ab 2022 auch Kunden aus der Trebelstadt begrüßen können“, so Hühnel.

Vom Blumenexporteur zum Firmengründer

Die blühenden Pflanzen beschäftigen den Firmengründer schon lange. Bevor Maik Hühnel im Jahre 2003 seine erste Filiale in Güstrow eröffnete, war er als Blumenexporteur tätig. „Schon damals war es so, dass in den Supermärkten Preise aufgerufen wurden, die in keinem Verhältnis zu den Blumenfachgeschäften standen“, sagt er und erzählt: „Meine Idee war es, die Qualität aus dem Fachgeschäft zu günstigeren Preisen anzubieten. Klingt erst einmal widersprüchlich, ist durch ein ganz spezielles Konzept aber möglich.“

Hühnel bezieht hierbei die Ware für seine Filialen direkt aus Holland. „Da ich bei Versteigerungen und ohne Zwischenhändler einkaufe, kann ich meinen Kunden auch gute Preise anbieten“, beschreibt er. Wie Hühnel erklärt, sieht er sich – mit seinen Filialen – zwischen Supermarkt und Fachgeschäft. „Ich kann sehr hochwertige Blumen anbieten, muss aber nicht horrende Preise aufrufen“, sagt er.

Die frischen Blumen kommen hierbei aus Holland, Deutschland, Ecuador und Afrika.

Eröffnung verzögert sich – Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung

Und eigentlich wollte Maik Hühnel seine Produkte den Grimmenern ab Februar 2022 verkaufen. „Jetzt ist aber bereits klar, dass sich dieser Termin verschieben wird“, sagt er. Derzeit geht der Unternehmer davon aus, dass die Filiale in der Grimmener Friedrichstraße im April öffnen kann.

„Wir konnten erst mit starker Verzögerung die Bodenplatte gießen, weil es aktuell große Lieferengpässe bezüglich der benötigten Baumaterialien gibt“, erklärt Hühnel. Inzwischen ist die Bodenplatte aber fertig und in zwei bis drei Wochen soll das Dach folgen.

Von Raik Mielke