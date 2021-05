Papenhagen

,,Dörfer in der Gemeinde Papenhagen“ – so lautet der Titel der neuen Chronik, die Ulrich Schnell fünf Jahre nach der Veröffentlichung der Chronik von Deyelsdorf in diesem Monat vollendet hat.

Auch in diesem Werk stehen die Menschen im Mittelpunkt, die in den zurückliegenden Jahrhunderten das Leben auf dem Lande mit der Landwirtschaft geprägt haben. Eine Vielzahl von Büdnern und Kleinbauern in Sievertshagen, sieben Großbauern in Papenhagen, die Landarbeiter auf den Gutswirtschaften in Hoikenhagen und in Schönenwalde sowie auf der Domäne in Ungnade.

Autor in der Gemeinde aufgewachsen

Ulrich Schnell veröffentlicht die Chronik der Dörfer der Gemeinde Papenhagen. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Die neue Chronik von Ulrich Schnell ist nicht weit hergeholt, denn der Autor hat in Sievertshagen 16 Jahre seiner Kinder- und Jugendzeit gelebt, Eindrücke und Erlebnisse aus dieser Zeit waren prägend. Der Sohn einer Bauernfamilie aus Hinterpommern wurde 1943 geboren und musste mit der Mutter und drei weiteren Geschwistern 1945 den Bauernhof verlassen.

Ein tägliches Leben in und mit der Natur und Tierwelt, verbunden mit den Erlebnissen und Erfahrungen der älteren Generation waren ihm sehr wichtig. „Wir konnten die Vogelstimmen im Frühjahr den Vögeln zuordnen und im Winter die Tierspuren im Schnee lesen“, sagt Schnell schmunzelnd und ergänzt: „Am Feldrain wuchsen Heilkräuter, Klatschmohn und die blaue Kornblume.“

Menschen geben Chronik Gesichter

Aber das ist es nicht allein, was ihn zu der neuen Herausforderung bewog. Es waren die Menschen, die den Orten der Gemeinde das Gesicht gaben. Menschen, die seit Generationen ihr Leben in und mit der Landwirtschaft gestaltet haben, die harte Arbeit und Entbehrungen auf sich genommen haben und deren ehemaligen Höfe die Eltern und Vorfahren durch Sesshaftigkeit im Wandel der Zeit in Ehren hielten. Vorhandene Kaufverträge für Bauernhöfe sind datiert auf 1864.

Auch was die bekannten Musiker Gerd Christian Biege und sein Bruder Holger erlebt haben, als sie in den 1950er-Jahren bei ihrer Tante in Sievertshagen waren, hat Ullrich Schnell zu Papier gebracht. Ursprünglich sollte es eine Dorfchronik nur über Sievertshagen sein. Die damalige Bürgermeisterin, Ilona Kindler, sah es als wichtig an, auch den Ort Papenhagen, den Ort mit dem Gemeindesitz, zu berücksichtigen. So ist ein komplexes Bild über die Dörfer in der Gemeinde entstanden.

Erste Chronik entstand bereit im 19. Jahrhundert

Ulrich Schnell ist dabei nicht allein auf den Spuren der Geschichte unterwegs gewesen. Bei seinen Recherchen erfuhr er, das Heinrich Dehmlow, Sohn eines Bauern in Sievertshagen, geboren 1875, bereits über die Dorfschaft einschließlich der Schule im 19. Jahrhundert Aufzeichnungen gemacht hatte. Erfolgreich war Schnell bei seiner Suche nach einer Schulchronik in Papenhagen. Diese existiert und befindet sich kurioser Weise in Privathand in Sievertshagen.

Der Schule in Papenhagen nach 1945 gibt die Lehrerin Hanna Feilke ein Gesicht. Sie kam aus Hinterpommern und wurde nach zwölfwöchiger Ausbildung in den Schuldienst verpflichtet. Ihr geschriebenes Tagebuch über ihre Jahre als Lehrerin in Papenhagen von 1946 bis 1951, zeichnet ein reales Bild der Sorgen und Nöte der Schüler, Eltern und Lehrer bei der Umsetzung der Bildungsaufgaben nach dem Krieg in der Gemeinde.

„Ich danke allen, die mich in so großzügiger Weise unterstützt haben“, ist der Grimmener Schnell froh, sein 276 Seiten umfassendes Werk nun in den Händen zu haben. Er hofft, dass es bald wieder Veranstaltungen wie beispielsweise Dorffeste geben wird, bei denen das Buch gekauft werden kann.

Von Roswitha Pendzinsky