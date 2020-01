Neue Gesichter im Jubiläumsjahr im Krankenhaus Bartmannshagen

Bartmannshagen

Seit 75 Jahren werden im Krankenhaus Bartmannshagen Patienten aus Grimmen und Umgebung behandelt. Schloss und Nebenanlage der ehemaligen Gutsanlage, die ab 1933 als Kaserne herhalten musste, nahmen erstmals 1945 Infektionskranke auf. Unter der Leitung von Dr. Kurt Messerschmidt wurde das Areal in ein Krankenhaus umgewandelt. Seit 1992 betreibt das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) die Einrichtung. Ende August soll das Jubiläum gefeiert werden.

Moderne Operationen gehören zum Alltag

„Es hat sich viel getan in den letzten Jahrzehnten“, sagt der Ärztliche Direktor Lutz Ruppert. Gut erinnert er sich beispielsweise an die erste sogenannte laparoskopische Operation im Haus im Jahr 1991 – eine Gallen-OP. Bei dieser Schlüsselloch-Chirurgie sind nur minimalinvasive Eingriffe notwendig. „Es war damals ein Versuch für uns, als sehr kleines Krankenhaus solche hochmodernen Verfahren anzuwenden“, sagt Ruppert. „Heute gehört das zum Alltag, wir machen hier ganz selbstverständlich hochspezialisierte laparoskopische OPs.“

Diese Entwicklung sei nur mit Hilfe Vieler möglich gewesen – aus der hiesigen, der Landes- und Bundespolitik, aber auch durch die Übernahme des Trägers DRK, der Sicherheit gebracht habe.

Neuer Chefarzt: Dirk Weisner

Die Entwicklung hänge natürlich mit den Mitarbeitern zusammen, ergänzt Ruppert und macht in diesem Zusammenhang auf zwei Ärzte aufmerksam, die seit Kurzem die Geschicke der Allgemein- und Viszeralchirurgie als eine der vier Abteilungen im Haus leiten. Mit Dr. Dirk Weisner ist ein Mann jetzt Chefarzt der Abteilung, der zuvor bereits zehn Jahre als Oberarzt gemeinsam mit Dr. Pietsch in Bartmannshagen tätig war. „Zusammen mit ihm wechselte ich im vorigen Sommer nach Bad Doberan“, sagt Dirk Weisner. Grund dafür sei einzig die tägliche weite Fahrstrecke gewesen, denn er wohnt gemeinsam mit seiner Frau und den vier Kindern in Nienhagen hinter Rostock. „Doch der neue Chefarzt blieb nicht lange in Bartmannshagen, die Stelle wurde frei und ich bin seit dem 1. November wieder hier“, erzählt Wiesner. Nun fährt der sympathische 48-Jährige, der in Kiel studierte, ab 1998 an der Rostocker Uniklinik tätig war und in Wismar seine viszeralchirurgische Ausbildung vervollständigte, täglich wieder zweimal 100 Kilometer zur Arbeit und zurück.

„Wegziehen aus dem schönen Ostseebad kam für mich nie infrage“, sagt er. Denn neben seiner Familie – die Kinder sind zwischen fünf und 16 Jahren alt – bestimmt der Wassersport seine Freizeit. „Früher war es das Segeln, heute das Wing Surfen“, sagt Weisner. Das ist ein moderner Sport, bei dem Windsurfen und Kiten miteinander verbunden werden. Und mit der Ostsee vor der Tür sei das perfekt.

Ein bisschen wie nach Hause kommen

„Wieder in Bartmannshagen zu arbeiten, ist ein bisschen wie nach Hause zu kommen“, sagt er außerdem. „Arbeitstechnisch habe ich mich noch nie irgendwo wohler gefühlt. Das familiäre Arbeiten gefalle ihm, die Arbeitsabläufe seien gut organisiert und im DRK-Verband – dazu gehören weitere drei Krankenhäuser im Land – fühle er sich aufgehoben.

Positive Stimmung der Mitarbeiter

Dieser Einschätzung kann sich Thomas Vorwerk nur anschließen. Genau wie Weisner stammt auch er aus einer Arztfamilie. Der 55-Jährige und Vater zweier erwachsener Töchter ist erster Oberarzt in derselben Abteilung in Bartmannshagen. Ein weiterer Oberarzt in der Allgemein- und Viszeralchirurgie ist Thomas Hansen. Thomas Vorwerk lebt mit seiner Familie seit 2001 in Stralsund, er arbeitete zuvor 15 Jahre am dortigen Helios-Klinikum. Ab 2014 war er in Ribnitz-Damgarten tätig. „Jetzt muss ich weniger Strecke pendeln“, begründet er, warum er sich für Bartmannshagen entschied. Aber für ihn das Wichtigste: „Es ist wunderbar, in einem kleinen Krankenhaus, das so wie das in Bartmannshagen in der Umgebung geschätzt wird, zu arbeiten“, sagt er. Ihm gefalle es, dazuzugehören. Und weil er nun weniger Zeit im Auto verbringen muss, bleibt vielleicht etwas mehr für seine Hobbys – Klavierspielen und Sport.

Das DRK-Krankenhaus Bartmannshagen Das DRK-Krankenhaus in Bartmannshagen ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung im Landkreis Vorpommern-Rügen für die wohnortnahe medizinische Versorgung. Geleitet wird das Krankenhaus von Geschäftsführer Jan Weyer, der Kaufmännischen Direktorin Annekathrin Haase, dem Ärztlichen Direktor Dipl.-Med. Lutz Ruppert und der Pflegedienstleiterin Astrid Schwalme. 106 Krankenhausbetten gibt es in den Fachabteilungen Innere Medizin, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie/Orthopädie sowie Intensivmedizin/Anästhesie. Die Knie- und Hüftendoprothetik, Wirbelsäulenchirurgie sowie spezielle gastroenterologische Therapien und die Viszeralchirurgie sind seit Jahren fest etabliert. Ambulante Operationen gehören ebenfalls zu unserem Leistungsangebot, wie die Schrittmachersprechstunde und das Durchgangsarztverfahren. 5800 Patienten werden jährlich stationär und etwa 6400 Patienten ambulant von rund 235 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern behandelt und betreut. Zum Heizen nutzt das Krankenhaus seit März 2012 die Wärme aus der Biogasanlage Bartmannshagen. Beide Standorte liegen nur 500 Meter auseinander. Zwei Blockheizkraftwerke, die 265 Kilowatt elektrische und 192 Kilowatt thermische Leistung liefern, sind für das Krankenhaus im Einsatz.

Besonders schätzt Thomas Vorwerk am DRK-Krankenhaus, dass die Mitarbeiter „durch die Bank gut drauf“ seien. Und das, obwohl besonders das Pflegepersonal in anderen Häusern besser bezahlt werde. Vorwerk: „Es gibt auch hier Probleme, aber es wird gut und vor allem offen damit umgegangen“, lobt er das Miteinander der Kollegen.

„Und diese positive Stimmung überträgt sich auf unsere Patienten“, sind sich die beiden Ärzte einig. So etwas spreche sich herum und so kommen auch bereits Patienten aus den Nachbargemeinden, die ebenfalls die familiäre Atmosphäre im Krankenhaus schätzen. „Es ist ein Luxus für uns, Zeit für unsere Patienten haben zu dürfen, sie kennenzulernen“, sagt Dirk Weisner.

