Neue Pension öffnet am Sonnabend in Bassendorf

Bassendorf

Nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Alexander Becker, Chef der Lebensmittelmanufaktur „ Vorsicht Geschmack“ hat sich für Ersteres entschieden und eröffnet am Sonnabend direkt neben seinem Geschäft in Bassendorf eine neue Pension. „Die Idee, Übernachtungen anzubieten, besteht schon lange. Jetzt ist es endlich soweit und meine Frau Nicole und ich eröffnen unsere erste eigene Pension“, sagt der gebürtige Rostocker. Aber der Reihe nach!

2002 zogt es Alexander Becker in die Gemeinde Deyelsdorf

Im Jahre 2002 ziehen Alexander und Nicole Becker nach Bassendorf. Drei Jahre später eröffnet er im Ort der Gemeinde Deyelsdorf seine Lebensmittelmanufaktur „ Vorsicht Geschmack“. Der damals 29-Jährige ist gelernter Koch und staatlich geprüfter Hotelbetriebswirt.

Nach dem Kauf des alten Bassendorfer Hauses mit jeder Menge alter Bäume und Sträucher entstand der Wunsch, diese auch zu nutzen. „Johannisbeeren, Brombeeren, Äpfel und Pflaumen waren reichlich vorhanden. Aus Lust am Ausprobieren stellten wir Marmelade, Gelee, Saft und Obstwein her. Und nachdem wir einen Teil dann immer verschenkten, kamen erste kleine Bestellungen ins Haus. Also trauten wir uns an größere Sachen heran“, beschreibt Alexander Becker.

Gesagt – getan! „In mir wuchs der Wunsch nach Selbstständigkeit. Einfach anfangen war damals mein Slogan“, erinnert er sich. Und auch die passende Geschäftsidee war schnell gefunden. Denn als Jugendlicher erlebte er, dass seine Großeltern jedes Jahr zwei bis drei Schweine schlachteten und Wurst herstellten. „Manchen Tag brauchte ich so nicht in die Schule, denn es wurden viele Helfer gebraucht: Wurst kneten, Zwiebeln pellen, permanent abwaschen und aufräumen, brühe und einwecken. Diese Erinnerungen waren es, die mich dazu brachten, es auch mal selbst zu probieren. Also kaufte ich gemeinsam mit meiner Frau ein halbes Schwein und wir stellten für uns Leberwurst und Mettwurst im Glas her“, beschreibt er ausführlich die Geburtsstunde seiner Lebensmittelmanufaktur „ Vorsicht Geschmack“.

Seither stellt er ein kleines, schmackhaftes Wurstsortiment her: Leberwurst, Blutwurst, Lungwurst, Mettwurst oder Grützwurst. Und nicht zu vergessen Schinken und Speck.

Alexander Becker : „Für die Wurst-Kurse gibt es monatelange Wartelisten“

Unmittelbar nach der Gründung seiner Manufaktur „ Vorsicht Geschmack“, startet Alexander Becker in Bassendorf die ersten „Wurst-Kurse“. „Im Rahmen meiner Tätigkeit im Hotel habe ich bereits Kochkurse gegeben und daraus sehr viel Selbstbewusstsein gezogen. So war für mich schnell klar, dass ich solche Events auch künftig anbieten möchte“, beschreibt er, wie die „Wurst-Kurse“ entstanden sind.

Bei diesen zerlegt Alexander Becker, gemeinsam mit acht Kursteilnehmern, ein halbes Schwein und verarbeitet es zu Mettwurst, Leberwurst, Blutwurst oder Grützwurst. „Das Interesse an den Kursen ist gigantisch. Fast jeden Sonntag führe ich diese zehnstündigen Kurse durch und am Ende bekommt jeder der Teilnehmer die verschiedensten, selbstgemachten Produkte natürlich mit nach Hause“, erklärt er.

Wie Becker beschreibt, kommen rund 70 Prozent der Kurs-Teilnehmer aus Mecklenburg-Vorpommern. Die restlichen 30 Prozent sind aus anderen Bundesländern. Und nicht nur diese verbringen in der Regel das gesamte Wochenende in der Region. So entstand bereits 2012 die Idee, in unmittelbarer Nähe zum Geschäft eine Pension zu eröffnen.

Ab Sonnabend stehen drei Zimmer und eine Gemeinschaftsküche zur Verfügung

In diesem Jahr kaufte Becker nämlich ein Haus direkt neben seiner Manufaktur. „Vor einem Jahr haben die Bauarbeiten begonnen. Ab Sonnabend sind drei Zimmer fertig. Zudem soll später noch das Dachgeschoss komplett ausgebaut werden“, erklärt er. Die Zimmer sind allesamt modern ausgestattet und haben ein separates Badezimmer. Eine Gemeinschaftsküche steht den Übernachtungsgästen ebenfalls zur Verfügung.

Am Sonnabend besteht im Zeitraum von zehn bis 16 Uhr die Möglichkeit die neue Pension zu erkunden. Zudem hat auch der Laden „ Vorsicht Geschmack“ geöffnet und wie Alexander Becker beschreibt, werden kleine Speisen zum Verweilen einladen.

Alexander Becker schaut auf der Baustelle vorbei. Bis zur Eröffnung am Sonnabend wird auch die moderne Gemeinschaftsküche fertig. Quelle: Raik Mielke

Von Raik Mielke