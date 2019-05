Miltzow

Der längst fällige Schulneubau für die Kinder der Gemeinde Sundhagen ist jetzt gestartet. Der erste Bagger ist am Montag auf das Gelände zwischen Reinkenhagen und Miltzow gerollt, die Baustelle wird eingerichtet. Entstehen wird in Miltzow, zentral in der Gemeinde Sundhagen, ein Schulkomplex für Mädchen und Jungen der Klassen 1 bis 10 inklusive Zweifeldersporthalle. In der Grundschule werden die Klassen zweizügig sein, anschließend einzügig.

„Insgesamt kostet das Schulzentrum bis zu 15 Millionen Euro“, sagt Bürgermeister Helmut Krüger ( CDU). Allein das erste Los – Erschließung, Bau von Grundleitungen, Verlängerung der Zufahrt bis zur Sporthalle sowie Umzäunung – habe einen Umfang von 174 000 Euro. Der Bau beginnt mit der Sporthalle. „Aber es liegen Baugenehmigungen und Bewilligungsbescheide für das gesamte Projekt vor“, informiert Krüger. Insgesamt werden 39 einzelne Baulose vergeben, „weil so einheimische Firmen die Chance haben, Aufträge zu bekommen“, sagt Krüger. Laut Bewilligungsbescheid müssen die Arbeiten bis Ende 2020 abgeschlossen sein.

Der Weg bis hierher war steinig und sehr lang. Dabei gab es erste Planungen schon nach der Fusion zur Großgemeinde Sundhagen im Jahr 2009. Im Rückblick lesen sich die Etappen so:

Juni 2010: Die Gemeindevertretung Sundhagen beschließt, eine Arbeitsgruppe für die Schulentwicklungsplanung zu gründen. „Wir wollen ein Konzept, das aussagt: So sehen wir unsere Schulen im Gemeindegebiet“, sagte damals Bürgermeister Hajo Hahn. Ziel sei die Bildung einer Regionalen Schule mit Grundschulteil in Sundhagen.

20. August 2016: Wirtschaftsminister Harry Glawe (3.v.l.) und Bundeskanzlerin Angela Merkel unter dem frisch aufgestellten Bauschild zum Schulneubau in Miltzow. Quelle: Amler Reinhard

Oktober 2010: Für den Erhalt aller drei Schulstandorte – eine Regionalschule in Reinberg und Grundschulen in Brandshagen und Horst – in der Gemeinde Sundhagen sprachen sich die Gemeindevertreter aus. Um dieses Ziel abzusichern, hatten sie im August eine Arbeitsgruppe gebildet, die die Situation, konkrete Schülerzahlen sowie Veränderungen untersuchen und in die Wege leiten sollte.

Schulbau im Vertrag mit Schwerin gesichert

Dezember 2011: Die Gemeindevertreter von Sundhagen stimmen für den Zuwendungsvertrag zwischen dem Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern und der Gemeinde Sundhagen. Im Vertrag findet auch der Schulentwicklungsplan seinen Platz. „Als Lösung sehe ich nur einen zentralen Schulstandort mit Klassen von eins bis zehn in der Gemeinde“, sagte Hahn damals. Und zentral heißt für den Bürgermeister: In Reinkenhagen soll eine neue zweizügige Schule gebaut werden – vorausgesetzt, das Innenministerium stimmt diesem Teil des Vertragsentwurfes zu, gebe Geld und auch der Kreis sei mit diesen Plänen einverstanden.

Februar 2012: Die Gemeindevertretung Sundhagen stimmt für den Schulneubau in Miltzow.

Diskussionen an Schulstandorten

Was folgt, ist Aufregung an allen drei Schulstandorten. Vor allem in Brandshagen gibt es Proteste und eine Einwohnerversammlung (Anfang März 2013): Sundhagens Bürgermeister Hajo Hahn:vor Ort: „Halten wir an allen drei bestehenden Schulstandorten in der Gemeinde fest, wird es auf lange Sicht gar keine Schule in Sundhagen mehr geben.“

April 2013: Schulzentrum auf der Kippe? Die Brandshagener wollen mit einem Bürgerbegehren und einem daraus resultierenden Bürgerentscheid die beiden Grundschulen in Sundhagen erhalten, haben 571 Unterschriften gesammelt.

Mai 2013: Gegenbewegung: Sundhagener machen sich fürs Schulzentrum stark. Eine neue Initiative „Pro Schulzentrum“, ausgehend von Eltern der Reinberger Regionalschule, setzt sich für eine zentrale neue Bildungseinrichtung in Miltzow ein. Im August 2013 übergeben sie 1200 Unterschriften für das Schulzentrum an die Gemeindevertretung.

Schulzentrum vom Tisch

6. November 2013: Das Schulzentrum in Miltzow wird nicht gebaut. Nach einer neuen Analyse und einem Gespräch in Schwerin steht fest, dass die Schülerzahlen für eine Regionalschule nicht ausreichen und damit der Neubau nicht förderfähig ist. Vorgeschlagen wird von Schwerin der Neubau einer zweizügigen Grundschule in Miltzow.

Erneuter Beschluss

Mitte Januar 2015: Die Gemeindevertreter von Sundhagen beschließen erneut den Bau eines Schulzentrums für Mädchen und Jungen von der 1. bis zur 10. Klasse. Die Schule soll am zentralen Standort zwischen Miltzow und Reinkenhagen, direkt an der Landesstraße 30, errichtet werden.

Mitte April 2015: In einer Gemeindevertretersitzung wird von der Einweihung des Schulzentrums zum Schuljahr 2017/18 ausgegangen.

Bebauungsplan auf dem Weg

August 2015: Für fünf Millionen Euro soll in Miltzow das Schulzentrum entstehen. Die Gemeindevertreter haben dafür einen Bebauungsplan auf den Weg gebracht. Gleichzeitig stimmten sie für einen Antrag auf Förderung. Es ist aber noch unklar, ob diese bewilligt werden. Ebenso unklar ist, ob Sundhagen in der Lage sein wird, den nicht geringen Eigenanteil für die Förderung aufzubringen. Den will man mit dem Verkauf der jetzt noch genutzten Schulgebäude in Horst, Reinberg und Brandshagen erlösen.

Bau in Teilabschnitten

März 2016: Die Gemeinde Sundhagen hofft, dass sie noch in diesem Frühjahr Zusagen aus Schwerin für den Bau der Schule in Miltzow bekommt. Wegen der hohen Kosten und der nicht geringen Eigenmittel soll die Schule in Teilabschnitten errichtet werden.

Eröffnung 2018 geplant

22. Juni 2016: Informationsveranstaltung zum Schulneubau: Der Standort für das neue Schulzentrum der Großgemeinde Sundhagen ist gesichert, das Baurecht wurde geschaffen und die Finanzen für den ersten Bauabschnitt stehen. Zunächst sollen die Grundschule sowie eine Sporthalle entstehen. Der förderfähige Anteil soll nach Aussage aus dem Schweriner Wirtschaftsministerium 100 Prozent sein. Im Schuljahr 2018/19 soll der Grundschulbetrieb losgehen.

Bauschild eingeweiht

20. August 2016: In Miltzow wurden unter großem Beifall von über 600 Einwohnern Fakten geschaffen. Ein Bauschild kündet von der Errichtung der neuen Schule – dabei waren Wirtschaftsminister Harry Glawe und Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU). Aber: Weder die Planung sind abgeschlossen, noch gibt es einen Bebaungsplan. Glawe gab eine Zusage über die Zahlung von 4,7 Millionen Euro.

Dezember 2016: Noch ist geplant, dass der Schulneubau im Juli 2017 beginnt. 4,7 Millionen Euro Fördermittel sind dafür vorgesehen. 2,7 Millionen Euro soll die Grundschule kosten, zwei Millionen die Sporthalle. Die Erweiterung zu einer Realschule soll folgen.

Erster Bauzeitplan steht

Januar 2017: Der Bauzeitenplan steht fest. Er sieht vor, dass der Bauantrag am 15. Februar gestellt wird. Baustart soll am 1. August sein. Krüger rechnet mit einer Bauzeit von einem Jahr. Die Schule soll zum Schuljahr 2018/19 in Betrieb gehen.

Februar 2017: Die Gemeindevertreter von Sundhagen haben eine Vielzahl von Aufträgen für die Schule in Miltzow vergeben.

Neue Ausschreibungen nötig

Mai 2017: Es steht fest: Die Schule Miltzow kommt später. Die Ausschreibungen müssen europaweit erfolgen und die Gemeinde Sundhagen muss die bisherigen Beschlüsse zurücknehmen. Die Gemeinde war davon ausgegangen, dass die Förderungen für den Schul- und Sporthallenneubau getrennt werden können. Dann wären keine europaweiten Ausschreibungen nötig gewesen. Allerdings ist jetzt auch der anschließende Regionalschulbau in Miltzow gesichert.

Wieder Zeitplan festgelegt

Mitte Juni 2017: Der neue Zeitplan steht fest – Sundhagen geht von einem Baustart im August/September 2018 aus.

Oktober 2017: Der Bauantrag für den Grundschul-Neubau in Miltzow ist eingereicht, der Bauantrag für die Sporthalle wird vorbereitet.

Sommer 2018: Es steht fest – der Bau des Schulzentrums in Miltzow wird teurer. Das verkündete Bürgermeister Helmut Krüger auf der Sitzung der Gemeindevertreter. Die Mehrkosten können bis zu vier Millionen Euro betragen. Grund sei eine Umplanung der Klassenräume für die weiterführende Schule.

Genehmigung erteilt

Ende August 2018: Die Kommune hat die Baugenehmigung für eine Zweifeldsporthalle samt der dazugehörenden Außenanlagen erhalten. Der Baustart ist für das Frühjahr 2019 geplant.

Mai 2019: Baustart

Almut Jaekel