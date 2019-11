Miltzow: Grundsteinlegung für 15 Millionen-Euro-Schule

Miltzow

In Miltzow entsteht derzeit die wohl modernste Schule des Landes: Am Donnerstagnachmittag feierten Politiker, Planer und Pädagogen gemeinsam die offizielle Grundsteinlegung auf der Baustelle. Die Bodenplatte für die neue Regional-und Grundschule mit großer Mehrzweckhalle ist bereits gegossen und die erste Reihe des Mauerwerks angelegt. Noch in diesem Jahr sollen die Wände stehen.

Für Bürgermeister Helmut Krüger ( CDU) ist es nicht nur das größte Projekt seiner Amtszeit, sondern auch eine Herzensangelegenheit: „Wir werden hier auch für künftige Generationen einen modernen Schulcampus bauen und erfüllen so unseren kommunalen Auftrag.“ Er hofft, wenn im Herbst 2021 die ersten Schüler ins Gebäude ziehen, spätestens dann auch die letzten Kritiker von der notwendigen modernen Schule überzeugt sind. Wenn das Schulzentrum fertig ist, werden nämlich die kleinen Dorfschulen in Horst, Reinberg und Brandshagen geschlossen. Das hatte in der Vergangenheit auch immer wieder für kritische Stimmen gesorgt.

Ganze Gemeinde soll vom Bau profitieren

Der neue Campus nach den Plänen des Architektenbüros „Strübing und Zschuckelt“ aus Güstrow wird mit einer robusten Klinkerfassade und großzügigen Fenstern ausgestattet. Grund- und Realschule befinden sich künftig zwar unter einem Dach, und doch sind sie räumlich voneinander getrennt. Während die Grundschüler in einem eingeschossigen Gebäude unterrichtet werden, ist für die Regionalschüler ein zweigeschossiger Bau geplant. Verbunden sind sie durch einen Übergangsbereich, in dem sich die Erst- bis Zehntklässler eine Mensa teilen. Mehr muss jedoch nicht geteilt werden.

Es werden zwei separate Schulhöfe angelegt. Weiterhin entstehen eine Bibliothek und eine Aula mit Bühne und Platz für 200 Zuschauer. Auch die entstehende Mehrzweckhalle kann sich sehen lassen. Von ihr soll die ganze Gemeinde Sundhagen profitieren, denn sie steht auch dem Vereins- und Freizeitsport zur Verfügung. In der Halle werden auch Konzerte und andere Veranstaltungen stattfinden. Auch wenn man es aktuell nur erahnen kann, die Außenanlagen mausern sich in den kommenden Monaten in ein kleines Paradies für Sportler. Neben Weitsprung- und Kugelstoßanlage entstehen kunststoffbeschichtete Laufbahnen, Sportfelder und ein Rasensportplatz. Die Sportanlage gehört zwar zur Schule, wird allerdings separat eingezäunt.

Blumen für den Wirtschaftsminister

Trotz europaweiter Ausschreibung für das 15 Millionen-Euro-Projekt bewarben sich hauptsächlich Firmen aus der Region um die 39 Lose. Das freut den Bürgermeister zusätzlich: „So bleibt das Geld in der Region.“ Während der offiziellen Veranstaltung nutzte Helmut Krüger auch die Chance, sich bei Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) zu bedanken. „Ohne ihn wäre dieser Neubau niemals wahr geworden“, sagte er und überreichte Glawe einen Blumenstrauß.

Der Minister, Landrat Stefan Kerth ( SPD), die Sachbearbeiterin im Bau- und Ordnungsamt Ulrike Zühlke und Bürgermeister Krüger nutzten den lang ersehnten Tag, immerhin kämpften sie 14 Jahre um den Bau, und hinterließen Spuren für die Nachwelt. Sie betonierten gemeinsam eine Schatulle ein. Darin befinden sich neben einer aktuellen Ausgabe der Ostsee-Zeitung, eine Silbermedaille des Landkreises, Baupläne und eine Informationsbroschüre über Sundhagen.

Trotz all der Freude des Tages, gab es dann jedoch noch kritische Worte von Helmut Krüger. Unbekannte stahlen Zaunfelder von der Baustelle. „Da schämt man sich als Bürgermeister richtig für seinen Ort“, schimpfte Krüger. Doch das war die einzige schlechte Nachricht des Tages. Die Bauarbeiten verlaufen bislang vorbildlich.

Lesen Sie mehr:

So soll die neue Mega-Schule aussehen

Neue Kita für Zarrendorf

In Elmenhorst entsteht moderne Wohngruppe für Jugendliche

Mehr über die Autorin

Von Carolin Riemer