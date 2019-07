Kandelin

Von blau zu rot: In nagelneuen Trikots starten die jüngsten Fußballer des Sportvereins Kandelin im August in die neue Saison. Zehn Outfits, für die Spieler und eines für den Torwart, sponserte Thomas Beth von der Allianz Agentur aus Grimmen der neuen F-Jugend. Am Freitagabend feierte der Sportverein um Vorstandsvorsitzenden Reinhard Rahn aber zunächst erstmal den Saisonabschluss. „Es war eines der erfolgreichsten Jahre in unserer Vereinsgeschichte“, sagte er. Zehn Mannschaften aller Altersgruppen sind beim SV Kandelin im Spielbetrieb.

Carolin Riemer