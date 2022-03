Kandelin

Trikottausch dieses Mal vor dem Spiel beim SV Kandelin. Am Sonnabend wurden vor dem ersten Fußballspiel der Rückrunde der Landesklasse II der Herren gegen den SV Sturmvögel Völschow die neuen Trikots präsentiert. „Wieder zurück zum Marineblau. Vielleicht gibt das den Jungs ja ein bisschen Anschub“, sagt Sponsor und Fan der Mannschaft, Steffen Scharmer. Seit neun Jahren unterstützt der Besitzer der gleichnamigen Kfz-Werkstatt schon den Fußballverein in Süderholz.

„Die ersten Jungs brauchten wieder neue Hemden, da hat unser Sponsor sich ans Werk gemacht. Bisher ist die Saison durchwachsen. Leider haben wir auch Verletzte, auf die wir immer noch verzichten müssen“, erklärt Reinhard Rahn, Vereinsvorsitzender. Drei wirkende Kräfte fehlten dem jungen Team in der gesamten Hinrunde. Das Ziel des Vereins soll dadurch jedoch nicht in weite Ferne rücken. Denn „das ist eine leistungsfähige und junge Truppe. Wir müssen mindestens auf den achten Platz, um die Klasse zu halten. Das ist wichtig diese Saison, weil jetzt durch die Staffelzusammenfügung die letzten fünf Mannschaften der Tabelle absteigen“, so Rahn weiter.

Anstoß könnte der neue Dress gegeben haben. Vier Tore – allesamt von Thomas Boldt –, keine Gegentreffer und ein agiles und ereignisreiches Spiel zeigten sich auf dem Rasen des Süderholzer Vereins. Ersatz für die Verletzten wurde frühzeitig gefunden. „Paul Rosolski im Tor und Philipp Ueschner als Verteidiger sind seit dieser Saison neu im Team. Ein 1:0 würde schon reichen. Aber ein Sieg muss her. Die Punkte sind entscheidend“, betonte der Vereinsvorsitzende im Vorfeld. So kam es auch, der erste Sieg wurde eingeholt und nun sind die Jungs erst einmal auf Platz sieben.

Von Christin Assmann