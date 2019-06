Grimmen

Acht Jahre lang war Matthias Trost Vorsitzender der Grimmener Blasmusik. Nun tritt Laura Kapalczynski seine Nachfolge an. Die 29-Jährige wurde bei der tonusmäßigen Vorstandswahl zur neuen Vorsitzenden des Klangkörpers gewählt. Trost selbst hat bereits im Vorfeld signalisiert, diesen Posten nicht mehr besetzen zu wollen.

Aber klanglos haben die Mitglieder ihren scheidenden Vorsitzenden nicht zurücktreten lassen wollen. Beim Parkfest-Auftritt, dem zahlreiche Blasmusikfans vor der Bühne lauschten, sagten seine Musikerkollegen danke für die zurückliegenden acht Jahre – mit einem Pokal und einer Flasche Sekt.

Trost, der selbst seit 1993 dem Klangkörper angehört, übernahm 2011 die Leitung. Nun war es an der Zeit, der jüngeren Garde die Regie zu überlassen, befand er. „Wir haben uns bereits vor der Vorstandswahl dazu verständigt“, erzählt die neue Vorsitzende. Als ihre Stellvertreter fungieren nun Gunnar Beitz und Bernd-Christian Griwahn. Zum Schatzmeister wurde Frank Simanowski gewählt. Weiteres aktives Vorstandsmitglied ist Peter Heine.

Laura Kapalczynski (29) ist die neue Vorsitzende der Grimmener Blasmusik. Quelle: Bernd-Christian Griwahn

Laura Kapalczynski, die in Klausdorf bei Stralsund wohnt, spielt seit 2013 bei der Grimmener Blasmusik. „Sowohl meine familiären als auch musikalischen Wurzeln habe ich in Grimmen und Umgebung. Ich habe, wie viele andere unserer Mitglieder auch, schon im Jugendblasorchester gespielt“, erzählt die sympathische Frau. Auch wenn sie und das Gros ihrer Vorstandskollegen noch jüngeren Semesters seien, „Wir möchten die Grimmener Blasmusik in gewohnter Weise weiterführen. Es lief gut so, wie es lief“, sagt sie.

Die Grimmener Blasmusik gründete sich im September 1982 aus überwiegend ehemaligen Mitgliedern des Jugendblasorchesters der Robert-Koch-Oberschule Grimmen. Das musikalische Repertoire des Klangkörpers reicht von der klassischen böhmischen Blasmusik und Tanzblasmusik, Kirchenkonzerten, festlicher Musik bis zu heimatlicher Folklore.

20 bis 30 Auftritte pro Jahr haben die Frauen und Männer. Einer der Höhepunkte ist stets das Parkfest. „Über die Sommermonate überbringen wir oft Ständchen bei Familienfeiern und spielen bei Sommerfesten“, erzählt die junge Vorsitzende. „Unsere nächsten Höhepunkte dürften das Bier- und Schlachtefest und dann auch schon das Adventskonzert sein.“

Anja Krüger