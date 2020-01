Neuendorf: „Früher war im Ort viel mehr los.“

Neuendorf

Insgesamt 40 Jahre lang war Sieglinde Ehlert in verschiedenen Kindertagesstätten tätig. Schon als Kind hegte sie den Wunsch, Kindergärtnerin zu werden. Ihr Traum wurde wahr. Mittlerweile ist sie Rentnerin und engagiert sich im Dorfverein Neuendorf.

Geboren wurde Sieglinde Ehlert in Gransebieth. „Im Bett meiner Oma“, erzählt sie. In Kirch Baggendorf und Grimmen ging sie zur Schule und lebt heute in Neuendorf. Im Alter von 18 Jahren begann sie im Kindergarten in dem Ort zu arbeiten, wurde schließlich Leiterin der Einrichtung.

„Wir leben hier sehr ruhig. Damals war im Ort viel mehr los. Man traf auf der Straße immer wieder Menschen, konnte ein wenig quatschen. Heute haben wird keinen Dorfladen. Er war immer ein Treffpunkt für die Einwohner. Und es gibt auch keinen Geldautomaten mehr", erzählt die 67-jährige Mutter von zwei Kindern und Oma von zwei Enkelkindern von den Veränderungen.

Für kulturelle Höhepunkte sorge der Dorfverein, der die Begegnungsstätte „Gösselstuv“ betreibt und in dem Sieglinde Ehlert Mitglied ist.

Von Walter Scholz