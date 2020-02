Zarrendorf

Eric Triller heißt der neue Wehrführer in Zarrendorf. Nach der Wahl, die der Bürgermeister und vorherige Feuerwehr-Chef Christian Röver mit den Worten „es herrscht homogene Einigkeit“ beschrieb, wird der 32-jährige Fahrdienstleiter künftig die Geschicke der Lebensretter leiten. Für Christian Röver endete seine sechsjährige Amtszeit am Samstagabend. Mitglied der Feuerwehr bleibt er trotzdem.

Für Röver war es ein emotionaler Abend: Er erinnerte sich an seine Anfangszeit, als er begann, die Feuerwehr in Zarrendorf als absoluter Feuerwehr-Neuling zu leiten. „Die Wehr stand kurz vor der Abmeldung“, sagte Röver und der neue Wehrleiter ergänzte: „Es gab damals keine richtige Führung, keine Ordnung und es herrschte das Talent, bei öffentlichen Veranstaltungen in jedes erdenkliche Fettnäpfchen zu treten.“ Doch Christian Röver absolvierte vor sechs Jahren nicht nur alle erforderlichen Lehrgänge in einem Rekordtempo, er machte die Feuerwehr Zarrendorf wieder zu einem Team. „Mit Daniel Brenz hatte ich aber auch immer einen sehr gut ausgebildeten Stellvertreter an meiner Seite“, lobte Röver. Brenz bleibt nach wie vor der stellvertretende Wehrführer.

Es gibt einige neue Gesichter im Vorstand: Thomas Röver und Sandra Brenz leiten die Jugendfeuerwehr. Als Sicherheitsbeauftragter wurde Michael Schubert und als Schriftführer Werner Meier in den Dienst einberufen.

„Es war ein undankbares Jahr“

Auf das vergangene Jahr blickte Christian Röver eher kritisch zurück: „Es war ein undankbares Jahr mit sehr viel Arbeit, ohne ersichtliche Erfolge.“ Röver meinte damit die Großbaustelle des Gerätehauses, die die Handlungsfähigkeit der Wehr einschränkt und auf die Stimmung drückt. Baufehler und Mängel verzögern die Fertigstellung des Hauses und so müssen die Kameraden beispielsweise ihre Dienstbekleidung in der Gerätehalle aufbewahren. Im Mai soll das Haus, das gleichzeitig als Gemeindehaus dient, aber endlich fertig sein. Christian Röver bedankte sich bei den Feuerwehrleuten: „Vielen Dank für das Durchhalten unter so widrigen Umständen.“

Die Feuerwehr mit ihren 35 aktiven Kameraden rückte im vergangenen Jahr vier Mal zu Einsätzen aus: Sie löschten einen Brand in einer Küche und in einer Garage und eilten zu einem Verkehrsunfall. Auch als in Elmenhorst ein Wohnhaus brannte, leisteten die Lebensretter Hilfe. Dem neuen Wehrleiter Eric Triller gab Christian Röver mit auf den Weg: „ Eric muss Vorbild sein. Er soll authentisch bleiben und immer das Große und Ganze im Blick behalten.“ Eric Triller freut sich auf seine neue Aufgabe: „Zusammen mit meinem Stellvertreter Daniel sehe ich uns als erfolgreiches Duo aus Theorie und Praxis.“

Von Carolin Riemer