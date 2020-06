Grimmen

Aus dem einstigen Schüler des Grimmener Gymnasiums wird nach den Sommerferien der neue Direktor. An der Schule geht es familiär zu. 1996 legte Christian Matthias hier das Abitur ab. Seinen zukünftigen Chef, Direktor Norbert Kasch, lernte der 42-Jährige schon auf der Schulbank kennen – zwar nicht als Fach-, aber immerhin als Vertretungslehrer.

„Er ist ein sehr guter Unterhalter, der vielen Themen auf den Grund geht und von allen Seiten beleuchtet. Er hinterlässt riesige Fußstapfen“, sagt sein Nachfolger, der seit Oktober 2017 als Stellvertreter an Norbert Kaschs Seite steht.

Anzeige

Nicht leicht, Stellen neu zu besetzen

Das Gymnasium Grimmen steht vor einem Generationswechsel. Auch die Ehefrau von Norbert Kasch, die an der Schule unterrichtet, geht gemeinsam mit ihrem Mann in Rente. Norbert und Doris Kasch sind seit 40 Jahren verheiratet. Nun starten sie gemeinsam in einen neuen Lebensabschnitt. Dass es an der Schule familiär zugeht, beweist auch, dass ein weiteres Lehrer-Ehepaar nur noch wenige Tage in Grimmen unterrichten wird: Marianne und Arno Ganske verabschieden sich – genau wie der Chef und seine Frau – in den Ruhestand.

Weitere OZ+ Artikel

Auch Lehrerin Christa Giese verlässt die Schule und macht das Quintett der Neu-Rentner komplett. Zwar musste die Schule laut Christian Matthias „ordentlich rudern“, um die Stellen neu zu besetzen, aber es sei geglückt, versierte Nachfolger zu finden, die ein modernes und digitales Lernumfeld schaffen werden.

Direktor spielte in Rockband und heute in der „Risikogruppe“

29 Jahre lang leitet Norbert Kasch das Gymnasium und arbeitet als Deutsch- und Musiklehrer. Seit 1980 unterrichtet er junge Menschen, unter anderem an der Regionalen Schule „ Robert Koch“, an der Elmenhorster Schule und an der EOS in Grimmen. Seine Leidenschaft gilt seit jeher der Musik. Im Orchester Demmin spielte er Klarinette, Klavier, Schlagzeug und Gitarre.

Als Student ist er Mitglied einer Rockband und auch heute ist Kasch noch Teil einer Musikgruppe, die sich kürzlich in die „Risikogruppe“ umbenannt hat. „Ich freue mich darauf, mehr Musik zu machen. Wir haben schon eine kleine Tour geplant“, sagt der Noch-Direktor lächelnd. Die „Risikogruppe“ spielt in Altersheimen, Gartensparten und auf Familienfeiern.

Begeisterter Irland-Fan

Der 65-Jährige ist ein begeisterter Irland-Fan und reist gern. Er schwärmt von der Atmosphäre Barcelonas und der irischen Volksmusik. Außerdem haben er und seine Frau drei Enkelkinder. „Meine drei neuen Standbeine werden also die Musik, das Reisen und die Familie sein“, sagt er zufrieden. Außerdem bleibe jetzt mehr Zeit, um sich noch intensiver mit den Themen Gesundheit, Strahlung und Frequenzen zu beschäftigen.

„Es ist ein Hobby, eine Spinnerei, aber ich interessiere mich sehr dafür, wie sich Frequenzen auf den Körper und wie die Digitalisierung sich auf den Menschen auswirkt.“ Nach einem Gespräch mit Norbert Kasch lässt wohl niemand sein Smartphone auf dem Nachtschrank liegen und geht unbekümmert neben ihm zu Bett. Zu eindrucksvoll und auch furchteinflößend ist das Wissen, das der Direktor sich aneignete.

Schüler gehen herzlicher miteinander um

Alle fünf Jahre, so beobachtete der langjährige Direktor, verändere sich das Verhalten der Schüler. „Wer denkt, dass es an den Schulen heutzutage mehr Gewalt als früher gibt, dem muss ich widersprechen.“ Heutzutage werde sehr viel mehr auf demokratischem Wege ausdiskutiert.

„Das Verhalten der Schüler untereinander ist seit der Wende viel herzlicher geworden.“ Früher gaben sich die Schüler am Morgen die Hand. Heute wird sich gedrückt, geherzt und geküsst – in Corona-Zeiten natürlich nicht. Auch Christian Matthias sagt: „Der Wunsch nach Harmonie hat sich verstärkt.“ Prügeleien auf dem Schulhof gehören der Vergangenheit an.

Viel möchte der neue Direktor, Vater von drei Kindern, nicht am Leitungsstil verändern. „Das ist nicht nötig. Norbert Kasch hatte immer das Wohl der Kollegen und Schüler im Kopf und genau das möchte ich in seinem Sinne weiterführen.“

Lesen Sie auch:

Von Carolin Riemer