Neuer Eigentümer für Real in Stralsund: Übernimmt Edeka?

Stralsund

Wie geht es weiter mit dem Real in Andershof? Nachdem lange Zeit alles in der Schwebe war, stehen nun zumindest einige Punkte fest. Auf eine Anfrage der Grünen in der Bürgerschaft zur künftigen Entwicklung der Fläche zwischen Greifswalder Chaussee, Deviner und Gustower Weg antwortet Stralsunds Bauamtsleiter Frank-Bertolt Raith, dass es einen neuen Eigentümer des Real-Standortes gibt. Dieser Vorhabenträger habe bereits Kontakt zur Verwaltung gesucht und plane den Umbau des Gebäudes. Raith spricht schon vom „ehem. Real“.

Doch wer ist der Vorhabenträger? In der Vergangenheit fielen immer wieder Namen wie Kaufland (Übernahme von Real in Greifswald und Bergen), Famila (ist mit zwei Läden in Stralsund schon gut verankert) oder Globus (übernimmt den Real in Sievershagen bei Rostock). Nun macht Edeka die Runde. Und es spricht manches dafür, dass das Gerücht dieses Mal stimmen könnte.

Vorstellungen des neuen Eigentümers passen

Eine Übernahme durch Edeka wäre zunächst nicht ungewöhnlich, denn der Handelskonzern hat schon eine ganze Reihe von Real-Märkten in Deutschland gekauft. Auf einer Liste im Internet stellt Real dar, welche Standorte bisher von welchen Ketten übernommen wurden. Neben Edeka sind dies Globus, Famila, Kaufland und V-Markt.

In Stralsund wünscht sich die Verwaltung laut Bauamtsleiter Raith eine Entwicklung weg von einem auf regionale Kundschaft abzielenden Warenhaus hin zum „Nahversorgungszentrum mit einem größeren Vollsortimenter und ergänzenden Discounter, abgerundet durch einige kleinere Läden“. Das solle auch der Umbau berücksichtigen. Die konkreten Pläne des Real-Nachfolgers „scheinen im Wesentlichen den von der Verwaltung kommunizierten Entwicklungszielen zu entsprechen“, formuliert Raith.

Das spricht für Edeka

Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass Edeka zum Zuge gekommen ist. Denn geht man nach dem Ausschlussprinzip vor, würden Globus, Famila und Kaufland wegfallen, da sie ihre Märkte in den Dimensionen betreiben, die mit Real vergleichbar sind. Und V-Markt unterhält seine 50 Filialen ausschließlich in Süddeutschland. Die Märkte von Edeka erfüllen hingegen das Kriterium Nahversorgung.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zudem hatte die OZ in der Vergangenheit mehrfach bei den großen Ketten nachgefragt, ob sie den Stralsunder Real übernehmen werden. Die Antworten lauteten in etwa so: „Dazu äußern wir uns nicht. Aber wenn es etwas Neues gibt, melden wir uns.“ Auch die Rückmeldung von Edeka Nord klingt erst mal so: Allerdings wird angefügt: „Kommen Sie gerne im Laufe des vierten Quartals noch einmal auf uns zu.“ Ein vergleichsweise konkreter Hinweis darauf, dass es dann etwas Offizielles geben könnte.

Mit der Belegschaft hat noch niemand gesprochen

Eine Bestätigung seitens der Real-Firmenzentrale gibt es bisher nicht. „Der Betrieb läuft bis auf Weiteres unverändert weiter. In jedem Fall liegt aber das Hauptaugenmerk aller Verfahrensbeteiligten darauf, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten“, heißt es von dort. Auch der Belegschaft in Andershof ist noch keine Entscheidung mitgeteilt worden.

Doch wenn schon der Umbau des Hauses geplant wird, wie umfangreich wird er sein? Wird auch das Möbelhaus MMZ, das sich im Gebäude befindet, betroffen sein? „Mit uns hat bisher niemand gesprochen“, sagt Geschäftsführerin Melanie Rocksien-Riad. „Wir haben aber einen Mietvertrag und der läuft noch mehrere Jahre.“

Jürgen Suhr von den Grünen sorgt sich um die Unternehmen, die in dem Real-Gebäude ansässig sind. Wie soll es mit ihnen weitergehen? Quelle: Claas Abraham

Grüne haben Fragen an den OB

Es sind gerade die Bestandsunternehmen, um die sich die Grünen sorgen. „Gibt es Ersatzflächen und hat sich die Verwaltung darum bemüht?“, fragt Jürgen Suhr, Chef der Bürgerschaftsfraktion, und er geht noch weiter: „Warum muss das – quasi in Sichtweite befindliche – Wäldchen in Andershof jetzt im Oktober für einen Discounter geopfert werden, wenn doch auf dem Real-Gelände ebenfalls ein Nahversorger und ein Discounter entstehen sollen? Wir werden dem Oberbürgermeister diese (Nach-)Fragen vorlegen.“

Die anstehenden Veränderungen in Andershof reichen noch weiter. Im Zuge des Umbaus könnte aus Sicht der Verwaltung das Gelände auch durch eine neue Zufahrt von der Greifswalder Chaussee direkt angesteuert werden. Zudem ist laut Bauamtsleiter Raith eine „Mischnutzung“ im Gespräch, um die überdimensionierten Parkflächen anderweitig zu nutzen – also Gewerbe und Wohnen, statt nicht genutzter Parkplätze.

Suhr: „Wohnen und Gewerbe nebeneinander bedarf städtebaulich einer hohen Sensibilität. Das Beispiel auf der gegenüberliegenden Seite der Greifswalder Chaussee (Wohnen und Gesundheitseinrichtungen) macht deutlich, dass die städtebauliche Integration dabei nicht immer glückt. Sollte sich eine ähnliche Nutzung auf dem Real-Standort wiederholen, so bedürfte es klarer planerischer Vorgaben.“

Der überdimensionierte Parkplatz soll verkleinert werden. Möglicherweise wird dort Wohnraum geschaffen. Quelle: Kai Lachmann

Real leidet seit Jahren unter Verlusten und sinkenden Umsätzen. Die frühere Muttergesellschaft Metro hat deshalb den Verkauf der Warenhäuser beschlossen. Neuer Eigner ist der russische Finanzinvestor SCP. Dieser hatte die Kette mit 270 Standorten übernommen, um sie zu zerschlagen und weiterzuverkaufen.

Von Kai Lachmann