Jung, dynamisch, aufgeschlossen, aber bodenständig und jemand, der mit anpackt: Das ist Justus Ahlmann. Der 25-Jährige ist Landwirt, hat es von der Picke auf gelernt. Am 1. Juli hat er die Geschäftsführung des Landwirtschaftsbetriebes in Stoltenhagen, zu dem neben dem Ackerbaubaubetrieb die Mutterkuhhaltung und der Tannenhof gehören, übernommen.

Justus Ahlmann ist im schleswig-holsteinischen Sehestedt im Landkreis Rendsburg-Eckernförde aufgewachsen. Sein Vater ist Landwirt, sein Großvater war es aus. „Die Passion für die Landwirtschaft wurde mir in die Wiege gelegt, wie man so schön sagt“, sagt der junge aufgeschlossene Mann. Was er nicht mehr wisse, aber sich in der Familie erzählt werde: „Ich bin schon als Baby im Traktor mitgefahren. Mein erstes Wort war wohl Teckteck für Trecker“, erzählt er und lacht. Schon als Kind sei er nicht von den Landwirtschaftsmaschinen runterzubekommen gewesen. Als Jugendlicher habe er dann auch mit angepackt im Betrieb des Vaters.

Etwas anderes kam nie infrage

„Für mich stand immer fest, dass ich Landwirt werden möchte, etwas anderes kam nie infrage“, sagt der Landwirt, der auch passionierter Jäger ist. Trotz der vielen Erfahrung, die ihm sein Vater bereits während seiner Kindheit und Jugend mit auf den Weg gegeben hat, absolviert Justus Ahlmann nach der Schule eine Ausbildung in der Landwirtschaft, schließt danach erst ein Studium an der Fachhochschule in Kiel an.

„Mir war es einfach wichtig, auch in Bezug auf die Praxis etwas vorweisen zu können. Zumal ich eh eher der Praktiker bin“, sagt er. Seinen Bachelor-Abschluss hat er seit Jahresbeginn in der Tasche. Seit dem 1. Mai ist er im Betrieb in Stoltenhagen tätig.

Verantwortlich für elf Mitarbeiter

Hartmut Ruhtz und Sohn René Rempt sowie Eckhard Rath und auch dessen Sohn Thomas als ehemalige Geschäftsführer hätten ihn sehr gut eingearbeitet. Und mehr noch: „Durch sie habe ich schon viele Kontakte geknüpft“, erzählt er. Im Betrieb würden ihn Eckhard und Thomas Rath weiterhin als Mitarbeiter unterstützen. Darüber sei er sehr froh. Auch darüber, im Betrieb von den Kollegen, auch im Ort und schon darüber hinaus so gut aufgenommen worden zu sein. „Ich kenne die Nachbarn, viele weitere Leute, war sogar schon sonntags hier Fußball spielen mit den Freizeitkickern“, erzählt er. Aktuell wohne er noch in Kaschow in einer Ferienwohnung. „Zum 1. August ziehe ich nach Boltenhagen. Perspektivisch möchte ich aber hier im Ort wohnen“, sagt er.

Verantwortlich für elf Mitarbeiter nebst Lehrlingen, 16 000 Hektar Ackerland, 260 Hektar Grünland, Mutterkühe samt Nachwuchs und den Tannenhof: Er habe eine gehörige Portion Respekt gehabt vor seinen neuen Aufgaben. „Und die habe ich immer noch“, gesteht er.

Zugute komme ihm, so sagt er, dass der Betrieb, der nun seiner ist, sehr gut aufgestellt sei und unter guter Führung gestanden hat. „Außerdem weiß ich die Erfahrung der Mitarbeiter sehr zu schätzen“, sagt er. Sein Vater stehe ihm zudem stets mit Rat und Tat zur Seite. „Wir telefonieren mehr als einmal täglich“, erzählt der 25-Jährige. Der Vorteil sei, dass der Betrieb seines Vaters ähnlich aufgestellt sei, wie nun seiner. „Von seiner Erfahrung profitiere ich sehr“, sagt er.

„Ich möchte in der Region präsent sein“

Dennoch: Er fühle sich angekommen. „Und es soll sich auch im Wesentlichen nichts ändern hier“, sagt er. Die Bio-Mutterkuhhaltung sei für ihn ein neues Feld. „Daran werden wir festhalten und den Betriebszweig perspektivisch auch weiterentwickeln“, berichtet der junge Mann. Auch den Tannenbaum aus Stoltenhagen werden sich die Familien der Region weiterhin zur Weihnachtszeit ins Wohnzimmer stellen können. „Und natürlich wird es weiterhin das traditionelle Tannenbaumfest geben“, informiert er. Danach hätten ihn bereits einige Menschen gefragt.

Er möchte in der Region präsent sein, sich engagieren, dazu gehören. „Ich fühle mich wirklich wohl hier“, betont er. Er schätze die guten Anbindungen an die Hansestädte Stralsund und Greifswald, mag die Stadt Grimmen, „in der es alles gibt, was man braucht“, wie er sagt, und natürlich die Nähe zur Ostsee. Doch erst mal liegt sein Fokus auf der Ernte, mit der in der vergangenen Woche auch bei der Stoltenhäger Agrar-Produktions- und Handels GmbH begonnen worden ist.

Von Anja Krüger