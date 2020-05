Stralsund

Nein, so hatte sich Jens Rademacher seinen Amtsantritt als neuer Leiter der Stralsunder Geschäftsstelle der Industrie- und Handelskammer zu Rostock wahrlich nicht vorgestellt, doch der 58-jährige Volljurist ist als erfahrener „IHK-Mann“ einfach in das kalte Wasser der Corona-Krise gesprungen.

Seit dem steht sein Telefon kaum noch still. Denn der Informationsbedarf der rund 13 000 IHK-zugehörigen Unternehmen in Vorpommern-Rügen ist derzeit besonders hoch.

Rademacher folgt auf Liefländer

Nachdem Karsten Liefländer nach knapp 30 Jahren als regionaler IHK-Kapitän mit ehrenvoller Verabschiedung Anfang des Jahres von Bord gegangen war, trat Jens Rademacher im Februar seine Nachfolge an. Zuvor hatte er mehr als 20 Jahre lang die Rechts- und Steuerabteilung der IHK zu Rostock geleitet und stand ihr in den letzten sechseinhalb Jahren als Hauptgeschäftsführer erfolgreich vor. Als leidenschaftlicher Segler mag Jens Rademacher weder in der Wirtschaft noch auf See eine wenig erquickliche Flaute – er agiert gerne hart am Wind.

Diese Eigenschaft dürfte ihm in seiner neuen Funktion zukünftig noch hilfreich zugutekommen, um den höchstwahrscheinlich noch aufziehenden Stürmen im Fahrwasser der Wirtschaft adäquat begegnen zu können. Noch Anfang März organisierte Rademacher die Sitzung des IHK-Regionalausschusses mit etwas mehr als 20 Mitgliedern unterschiedlicher Branchen aus Stralsund und dem gesamten Einzugsgebiet Rügen-Vorpommern und hatte dazu Staatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD) eingeladen.

Es wurden klare Routen und Ziele abgesteckt, wie das „Sonnendeck der Nation“ noch besser vermarktet oder wie man sich als touristische Modellregion aufstellen könne. Kurz darauf folgte schon der Lockdown.

Unsichere Öffnungsperspektive lässt Telefon glühen

Das neuartige Coronavirus mit all seinen politischen Eindämmungsmaßnahmen setzt der regionalen Wirtschaft seitdem zu, einen Normalzustand gibt es auch bei der IHK nicht mehr. „Die Unternehmen haben es fast täglich mit neuen Verordnungen zu tun bekommen und die Telefone standen bei uns nicht mehr still“, erinnert sich Jens Rademacher, der inzwischen eine Wohnung in der Altstadt bezogen hat und nur am Wochenende bei seiner Frau und dem 16-jährigen Sohn in Rostock ist, an die ersten Wochen des Lockdown zurück.

Allein in der Stralsunder Geschäftsstelle riefen über die Telefon-Hotline mehr als 500 teilweise stark verunsicherte IHK-Mitglieder an, um Ratschläge zur Auslegung der Corona-Bekämpfungsverordnung zu erhalten oder sich über die finanziellen Soforthilfen des Landes und das Kurzarbeitergeld zu informieren.

Rademacher : „Viele können 60-Prozent-Auslastungsgrenze nicht nachvollziehen“

„Gerade jetzt, in der Zeit mit einer sich täglich ändernden Öffnungsperspektive steigt der Informationsbedarf der Hotels und Pensionen wieder stark und es ergeben sich neue Fragen“, sagt Rademacher und führt als nur ein Beispiel die geplante Belegungsgrenze für Beherbergungsbetriebe von 60 Prozent an. „In Schleswig-Holstein soll die zugelassene Auslastungsgrenze volle 100 Prozent betragen und das können viele einheimische Gastronomen zu Recht nicht nachvollziehen“, so der Jurist weiter, „dessen“ IHK über den Präsidenten und die Hauptgeschäftsstelle in Rostock in regelmäßigem Kontakt mit der Landesregierung und den Schweriner Ministerien steht, um die Probleme der IHK-zugehörigen Betriebe aufzuzeigen und dann zu Lösungen beizutragen.

„Das produzierende Gewerbe ist in der Corona-Krise bisher sehr unterschiedlich stark betroffen, aber alle Branchen, die etwas mit Tourismus in der Region zu tun haben, sind in wirklich großen Schwierigkeiten“, konstatiert Rademacher, der jedoch der Corona-Krise auch etwas Positives abgewinnen will, um nicht einer wirtschaftlichen Depression das Wort zu reden.

Pandemie wurde in MV bisher gut bewältigt

„In jeder Krise steckt immer auch eine Chance und wir werden meiner Meinung nach gestärkt aus dem Lockdown hervorgehen können, weil der Urlaub im eigenen Land stärker als schon bisher nachgefragt werden wird und potenzielle Investoren sagen werden, dass wir nicht nur ein guter Wirtschaftsstandort sind, sondern in unserer Region auch die Infektionszahlen am geringsten waren und die Pandemie von allen gut bewältigt wurde“, wagt der IHK-Regionalchef eine optimistische Prognose.

Rademacher für die gastronomische Nutzung von öffentlichen Flächen

Bei den Wirtschaftsgesprächen des Landrats, an denen gut zehn Player aus unterschiedlichen Institutionen teilnehmen, sitzt Rademacher stets mit am Tisch, um die Interessen der einheimischen Wirtschaft zu vertreten. Auch mit der Hansestadt Stralsund und anderen Gemeinden ist der IHK-Geschäftsstellenleiter ebenso auf dem kurzen Dienstweg verbunden, um operative Entscheidungen mit zu begleiten. „Ich würde mich freuen, wenn z. B. die Gemeinden im Landkreis den Gastronomen öffentliche Flächen zur Nutzung kostenfrei bereitstellen würden, damit die Abstandsregeln gut eingehalten werden können“, so Rademacher.

Die öffentliche Hand müsse zudem ihre Investitionen in die Infrastruktur gerade jetzt hochfahren, damit es einen zusätzlichen Schub für die lokale Wirtschaft geben kann und dringend erforderliche Baumaßnahmen in die Realität umgesetzt werden können. Die Sanierungen beziehungsweise Neubauten im Bereich von Straßen, Schulen und Sportstätten sind ein guter Anfang, doch der weitere Umgang mit der Corona-Krise wird nach den Worten Rademachers ein „Langstreckenlauf, bei dem keiner schwächeln sollte“.

Mit etwas Sorge schaut Rademacher auf die bislang abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse in seinem IHK-Bereich. „Momentan haben wir 20 Prozent weniger abgeschlossene Ausbildungsverträge als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, aber ich hoffe, dass wir bis zum Sommer diese Delle ausgleichen werden“, gibt sich Jens Rademacher optimistisch.

Von Christian Rödel