Tribsees

Nach zwölf Ausgaben sollte im vergangenen Jahr eigentlich Schluss sein, aber ein glücklicher Zufall ermöglichte die 13. Auflage des beliebten Kalenders mit historischen Motiven der Stadt Tribsees.

Sammler Wolfgang Stenzel hat neue Karten ersteigert

Der Trebelstädter Sammler Wolfgang Stenzel, einst Bäcker in der Stadt, konnte über ein bekanntes Auktionshaus eine ganze Reihe toller Ansichten seiner Heimatstadt erwerben und damit seine Bestände erweitern. Diese flossen in den neuen Jahresweiser ein.

Anzeige

Selten: Kaiser-Wilhelm-Straße mit Bahnhof

Da ist der Blick von der Thomaskirche über die Altstadt und auf damals noch unbebaute Flächen oder der Radfahrclub Baltia, der sich bei einem Ausflug nach Marlow für ein Erinnerungsfoto versammelt. Nicht fehlen dürfen Klassiker wie die belebte Langeheerstraße, die mit ihren Geschäften, Restaurants und Handwerksbetrieben und der Marktplatz, aber auch die beiden Stadttore.

Ganz seltene Ansichten sind die ehemalige Kaiser-Wilhelm-Straße mit dem Bahnhof im Hintergrund sowie eine frühe Aufnahme vom Konzerthaus, das um 1910 noch Hellmuth Cordes betrieb.

Kalender ab sofort zu haben

Der Stralsunder Andre Kobsch verfasste dazu kurze erläuternde Texte, und Clemens Bietz von der Firma Digitaldruck Kruse entwickelte das Layout und fertigte den Kalender im firmeneigenen Verlag an. Erwerben kann man diesen im Blumenhaus bei Sandra Gerdel-Senfft (Blütenzauber) in der Karl-Marx-Straße 7 in Tribsees sowie bei Digitaldruck Kruse in der Frankenstraße 53 in Stralsund.

Von OZ