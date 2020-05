Grimmen

Hinter dem städtischen Verwaltungsgebäude wird eifrig gebuddelt: Mitarbeiter der Grimmener Firma RESD bauen dort 50 Pkw-Stellmöglichkeiten für Rathausmitarbeiter und vor allem für die Besucher der Stadt.

Arbeiten seit Anfang Mai

Auch vorher schon konnten dort, in der Buddeliner Straße hinter dem Haus III der Stadtverwaltung, Pkw abgestellt werden. Richtige Parkflächen gab es aber nicht, der Boden war nur mit einzelnen, zum Teil zerbrochenen Betonplatten und mit festgefahrenem Schotter befestigt. Bereits Anfang Mai begannen die Bauarbeiten, um den Parkplatz komplett umzugestalten.

Anzeige

Dabei entstehen auch Behindertenparkplätze, deren Verfügbarkeit in der Stadt in der Vergangenheit mehrfach angemahnt wurden. Außerdem sollen die privaten Grundstücke, die über diese Parkplatzfläche erschlossen sind, jeweils eine Zufahrt erhalten. Beleuchtet war der Parkplatz bisher nicht, das soll mit der jetzigen Neugestaltung verändert werden.

Weitere OZ+ Artikel

Kosten: mehr als eine halbe Million Euro

Die Stadt lässt sich den Parkplatz mitten in der Innenstadt rund 570 000 Euro kosten. „Finanziert wird das Vorhaben mit Städtebaufördermitteln, Sonderbedarfszuwendungen des Landes und Eigenmitteln der Stadt“, berichtete Grimmens Bauamtsleiterin Heike Hübner.

Derzeit sind die Mitarbeiter der Grimmener Firma RESD dabei, den Unterbau des Parkplatzes aufzubauen und bewegen vor allem jede Menge Sand. Wie ein überdimensionaler Sandkasten mutet die Fläche derzeit an. Zum Schluss wird der gesamte Parkplatz gepflastert. Die Arbeiten sollen Ende August abgeschlossen sein.

Parkplätze in Innenstadtnähe vorhanden

Wer gegenwärtig einen Parkplatz in Grimmens Innenstadtnähe braucht, dem stehen übrigens ausreichend Stellflächen auf dem Parkplatz in der Stralsunder Straße und auch auf jenem in der Friedrichstraße am Schwanenteich zur Verfügung. Beide Parkplätze sind kostenlos nutzbar.

Im Zuge der Städtebauförderung des Landes, in der sich die Stadt Grimmen bereits seit 1991 befindet, wird außerdem zurzeit das gesamte Haus III der Stadtverwaltung saniert. Seit Mai 2017 wird am Gebäude, in dem unter anderem Einwohnermelde- und Ordnungsamt untergebracht waren und auch wieder werden, umfangreich gebaut.

Lesen Sie auch:

Von Almut Jaekel