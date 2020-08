Grimmen

Ein neuer Erlebnisspielplatz lädt demnächst in die Grimmener Rückertstraße ein. „Hier gab es einen Spielplatz, der aber veraltet war und abgerissen wurde“, sagt Grimmens Bauamtschefin Heike Hübner. Jetzt wurden für 18 000 Euro neue moderne Spielgeräte aufgebaut. Alles mutet maritim an: Von einem Kletter-Aussichtsturm können die Kinder über die Fische-Wippe auf das Kletterboot schauen. Daneben gibt es weitere Spielelemente.

„Wir konnten mit der E.dis einen kleinen Flächentausch realisieren und die Spielplatzfläche etwas erweitern“, erzählt Heike Hübner. Noch hindert ein Bauzaun am Spielen, innerhalb der nächsten 14 Tage soll der neue Platz aber eröffnet werden.

15 Spielplätze der Stadt

Insgesamt gebe es 15 Spielplätze im Stadtgebiet inklusive der Ortsteile. Und in jedem Jahr werde einer davon grundlegend modernisiert oder ganz neu aufgebaut, informiert Heike Hübner. 2019 war das der Spielplatz in Klein Lehmhagen, im nächsten Jahr ist Stoltenhagen dran. Hübner: „Dort nehmen die Kinder aus dem Dorf und auch die aus der Kita den Spielplatz gut an und sie können sich schon auf die neuen Möglichkeiten freuen“.

Notwendig seien die regelmäßigen grundlegenden Veränderungen an den Plätzen nicht nur wegen der Sicherheit. „Die Technik der Geräte entwickelt sich immer weiter und auch die Altersstruktur in den einzelnen Wohngebieten, auf die wir so eingehen können“, sagt Hübner.

Stadtbauhof kontrolliert dreimal pro Woche

Unterhalten werden alle 15 Spielplätze der Stadt durch die Mitarbeiter des Stadtbauhofes. Dreimal pro Woche kontrollieren sie jeden Platz. Montags geht es dabei immer um die technische Kontrolle – bei Bedarf reparieren sie selbst oder erteilen einen Auftrag an eine Fachfirma.

Weitere zweimal pro Woche werden die Spielplätze auf Verunreinigungen geprüft. Außerdem gibt es jährlich Sicherheitskontrollen gemeinsam mit dem Tüv beziehungsweise der Dekra.

Von Almut Jaekel