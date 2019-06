Vorland

Nach dem Rückzug von Dieter Hagen hat Splietsdorfs Bürgermeister Burghard Rübcke von Veltheim einen neuen Stellvertreter. Einstimmig beschlossen die neuen Gemeindevertreter am Dienstagabend in Vorland, dass Geschäftsführer Norbert Schuparis aus Vorland seine Stelle einnehmen wird. Er wurde bei der ersten Sitzung in der neuen Legislaturperiode auch für seine 20-jährige Tätigkeit als Gemeindevertreter mit einer Ehrennadel ausgezeichnet. Zum zweiten Stellvertreter wählten sie, ebenfalls einstimmig, den kaufmännischen Angestellten Olaf Ahrens aus Holthof.

Stelle im Rechnungsprüfungsausschuss bleibt offen

Auf Vorschlag des wiedergewählten Bürgermeisters Rübcke von Veltheim bildet sich der Haupt- und Finanzausschuss künftig weiterhin aus allen sechs Gemeindevertretern und dem Gemeindeoberhaupt. Andreas Jahn, Frank Wormsbächer, Norbert Schuparis, Andreas Zieris, Thomas Wormsbächer und Olaf Ahrens sind alle Mitglieder der Wählergemeinschaft und nahmen nicht nur ihre Wahl, sondern auch den Vorschlag an.

Für den Rechnungsprüfungsausschuss wollte sich hingegen niemand verpflichten lassen. Die Position bleibt nun erst einmal offen. Burghard Rübcke von Veltheim freut sich auf die Zusammenarbeit. „Es sind vertraute und bekannte, aber auch neue Gesichter in unsere Gemeindevertretung eingezogen.“ Der Jüngste von ihnen ist Landwirt Thomas Wormsbächer aus Holthof mit gerade einmal 23 Jahren. Im „Anteilseignerverband Ostseeküste der E.dis“ wird die Gemeinde von Marita Klatt vertreten. Um die Belange des Wasser- und Bodenverbandes kümmert sich Andreas Jahn und Olaf Ahrens um den Zweckverband für Wasser und Abwasser (Zwag).

Carolin Riemer